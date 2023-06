TOP 14. Les demi-finales de 2024 finalement délocalisées à Bordeaux ?

Initialement prévues au stade Pierre-Mauroy de Lille, les demi-finales du Top 14 édition 2024 pourraient finalement avoir lieu à Bordeaux.

Comme vous le savez, chaque année, une ville de France (ou d'ailleurs) accueille les demi-finales du Top 14. Et si cette saison, c'est bien l'Espagne et San Sebastián qui a été le théâtre de ces deux affrontements, le stade Pierre-Mauroy de Lille devait lui prendre la relève, la saison prochaine. Capable d'accueillir 50 000 spectateurs assis, celui-ci est depuis une décennie désormais, l'un des stades les plus utilisés lors des phases finales du championnat de France. En témoignent d'ailleurs les éditions 2014 et 2021. Mais voilà, en raison de travaux d'aménagements en vue des Jeux Olympiques de Paris, l'enceinte de Villeneuve-d'Ascq ne pourra pas accueillir ces deux rencontres. De ce fait, la LNR a dû trouver une solution pour pallier cet imprévu. Et selon les informations du Midi Olympique, ce devrait être le Matmut Atlantique de Bordeaux. Initialement choisie pour 2025, l'enceinte des Girondins de Bordeaux serait donc en pôle position pour la prochaine édition, elle qui a déjà reçu les demi-finales du Top 14 en 2015, ainsi qu'en 2019. D'ailleurs, le Matmut Atlantique accueillera 5 rencontres de la Coupe du Monde, dont Pays de Galles vs Fidji, le 10 septembre à 21 heures.

RUGBY. Top 14. La vie sans Antoine Dupont ? Le Stade Toulousain s'y prépare déjà !Cette délocalisation en vue des Jeux Olympiques est loin d'être inédite. En effet, la finale du Top 14, qui se joue habituellement au Stade de France, se fera la saison prochaine à l'Orange Vélodrome de Marseille, là aussi en raison de l'organisation de l'évènement. D'ailleurs, l'enceinte de Saint-Denis fera également faux bond au XV de France lors du Tournoi 2024. De ce fait, les rencontres face à l'Irlande, l'Italie, et l'Angleterre se joueront respectivement à Marseille, à Lille et à Lyon...

15 de France. Les Bleus chassés du Stade de France pour le Tournoi 2024 ?