France Rugby. Ce qu'il faut retenir de la victoire des Bleus face à la Géorgie !

Ce dimanche, le XV de France s'est imposé sans trop forcer, face à une belle équipe de Géorgie (41-15). Faisons le point sur ce qui a marché, ou pas.

On le savait, ce match face à la Géorgie n'allait pas être aussi simple que celui de 2007, où nos Bleus l'avaient emporté 64-7. Il fallait donc prendre au sérieux les Lelos, pour préparer au mieux la rencontre face aux Blacks samedi prochain. Pour ce faire, Galthié avait gardé la même ossature que face aux Argentins, en intégrant quelques changements, comme Lebel, Macalou, ou encore Atonio. Si le XV de France a finalement gagné 41-15, la copie rendue est loin d'être parfaite. Faisons donc le point sur ce qui a marché, et sur ce qui n'a pas fonctionné.

Les mauls : véritable point positif

Si les Géorgiens ont la réputation d'être avant tout solide devant, il faut reconnaître que nos Bleus ont pris largement le dessus durant ce match. Tout d'abord en mêlée, où les coéquipiers de Julien Marchand ont sans cesse avancé sur la poussée. Mais au-delà de ça, l'équipe de France nous a rassuré sur les ballons portés. Preuve en est, puisque sur les 6 essais inscrits par les hommes de Fabien Galthié durant la rencontre, 3 viennent directement de mauls (essai de pénalité, et Mauvaka par deux fois). Une puissance qui nous a permis d'assiéger les Géorgiens dans leur camp en première période, et donc de prendre rapidement l'avantage au score.

Alldritt, Penaud, Mauvaka : des individualités au rendez-vous

Si le rugby est avant tout un sport collectif, certains joueurs se démarquent souvent, grâce à leur activité sur le terrain. Ce fut notamment le cas de ces trois Français, qui ont été au-dessus de leurs compatriotes, pour la plupart trop brouillons. Commençons tout d'abord par Alldritt : remplaçant face à l'Argentine, le Rochelais avait déjà fait une rentrée fracassante face aux Pumas. Cette fois-ci, le staff tricolore l'a fait débuter au centre de la troisième ligne, pour apporter une densité supplémentaire. Très présent en défense, il a fallu trois Géorgiens pour l'empêcher de marquer un essai, après une combinaison en touche.

Si le Maritime n'a pas pu inscrire un essai, le Clermontois Damian Penaud, lui, en a marqué deux ! Le premier après une belle combinaison en sortie de mêlée, où l'ailier est venu parfaitement à l'intérieur de Fickou. Le second, beaucoup moins compliqué à conclure certes, est arrivé en toute fin de match, après un bon service de Ntamack. Mis à part ses essais, Damian Penaud fut l'un des rares tricolore que l'on a senti en jambes.

Enfin, le troisième homme de cette rencontre est sûrement le talonneur remplaçant, Peato Mauvaka. Rentré assez tôt après la blessure de Julien Marchand, le Toulousain a conclu deux essais sur mauls, ce qui fait de lui le meilleur marqueur de la tournée des Bleus. Très actif balle en main, son punch a fait avancer les Bleus face à des Géorgiens agressifs. En cas de forfait de Marchand, nul doute que Mauvaka devrait commencer face à la Nouvelle-Zélande.

Des Bleus "trop faciles"

L'un des gros points noirs de ce match, est sûrement l'attitude de nos Bleus durant cette rencontre. En effet, on a senti les coéquipiers d'Antoine Dupont parfois trop faciles, et moins impliqués que face aux Pumas. Ce fut notamment le cas lors des entames, où l'équipe de France semblait un peu apathique face à l'envie des Lelos. Jumelons à cela des lancements brouillons, et nous avons une prestation moyenne des tricolores. Si l'on pouvait s'attendre à une rencontre comme ça au vu du match face à la Nouvelle-Zélande la semaine prochaine, toujours est-il que les hommes de Fabien Galthié devront montrer un autre visage, face à ce qui se fait de mieux au monde.

Jalimack : du mieux ?

L'une des attractions de cette rencontre était la reconduction de la paire Jalibert/Ntamack au centre de l'attaque des Bleus. Si nous étions restés sur notre faim face aux Pumas, nous ne sommes pas plus avancés avec ce match. Car même s'il y a du mieux face à la Géorgie, l'association semble encore un peu légère pour aller défier les Blacks. Les deux ouvreurs se sont néanmoins plus trouvés ce dimanche, ouvrant quelques brèches sur les ailes. Ntamack a d'ailleurs rendu une copie assez propre, que ce soit en centre ou à l'ouverture. Quant à Jalibert, et malgré son premier essai en Bleu, sa prestation a été moins bonne que face aux Pumas. On l'a d'ailleurs vu en manque d'automatisme à l'arrière, coûtant un essai en fin de rencontre. À voir donc si le staff voudra les aligner tous les deux samedi prochain, ou s'il voudra rajouter de la densité au milieu, avec notamment Jonathan Danty.

Vous l'aurez compris, ce qu'on retiendra de ce match, c'est avant tout la victoire. Malgré une performance moyenne de nos Bleus, on peut facilement imaginer que ces derniers montreront un tout autre visage face aux Blacks, pour ce qui sera le dernier match de la tournée.