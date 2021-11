FRANCE. VIDEO. Jalibert, Penaud, etc. Les essais des Bleus face à la Géorgie !

Des Bleus en demi-teinte ont disposé de la Géorgie ce dimanche 14 novembre au Matmut Atlantique de Bordeaux.

La confiance. C'est ce que les Bleus cherchaient à engranger aujourd'hui face à la Géorgie. Si on se réfère au score, c'est mission réussie pour les Bleus. Cependant, la météo capricieuse et les fautes de main de certains tricolores ont plombé bon nombre d'occasions. Finalement, les Français ont laissé voir de belles choses, mais en évoluant constamment sur courant alternatif face à de valeureux Géorgiens. Les deux premières occasions d'essais de Penaud (2') et Alldritt (16') ayant même été refusés. Après cela, l'indiscipline des Géorgiens et quelques bons coups bien sentis ont permis aux Bleus de prendre le large. À la fin du match, le capitaine, Antoine Dupont, a confié au micro de France 2 : "Le résultat est plus que satisfaisant, on gagne de 40 points. Après la copie n'est pas parfaite. On a fait un match sérieux et on a su prendre le score dès le début. [...] Dans la globalité, on était bien présent sur tout le long du match."

Score final : 41 à 15

Essai de pénalité (24')

🇫🇷 Les Bleus passent devant !



L'arbitre accorde un essai de pénalité au #XVdeFrance, qui reprend l'avantage (10-3) 🏉 #FRAGEO





Essai de Matthieu Jalibert (32')

🇫🇷👏 Essai de Matthieu Jalibert !



Le Français inscrit là son premier essai international avec le #XVdeFrance ! Les Bleus mènent 17-3 🏉 #FRAGEO





Essai de Damian Penaud (36')

🇫🇷 Les Bleus creusent l'écart !



👏 Damian Penaud permet au #XVdeFrance de mener 24 à 3 à la pause 🏉 #FRAGEO





Essai de Peato Mauvaka (51')

🔥 Quatrième essai français !



🇫🇷 Peato Mauvaka permet au #XVdeFrance de répondre à son adversaire, les Bleus mènent 31-10 🏉 #FRAGEO





Doublé de Damian Penaud (73')

💪 Damian Penaud s'offre un doublé !



🇫🇷 Le #XVdeFrance en maîtrise dans cette fin de match ! Les Bleus mènent 36-15 à cinq minutes de la fin 🏉 #FRAGEO





Doublé de Peato Mauvaka (79')