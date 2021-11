RUGBY. Non, la Géorgie n'est plus qu'une nation de piliers !

Pendant de longues années, la gloire géorgienne est restée cantonnée à la formation de première ligne. Chose qui n’est plus vraie depuis quelques saisons.

La sélection géorgienne monte en puissance depuis quelques années. Souvent qualifiée de rugueuse, dur à l’impact et forte en mêlée, il semblerait qu’elle aurait rajouté quelques cordes à son arc. On le sait, la France et la Géorgie sont intimement liées. Depuis le début des années 2000, les Lelos font le bonheur des premières lignes des écuries françaises. Levan Tsabadze, Davit Ashevtia, Goderdzi Shvelidze ont été les premiers à poser leurs bagages en France et ont ouvert la voie à l’actuelle colonie de Géorgien qui office dans l’hexagone.

RUGBY. La Géorgie avec 18 ''Français'' pour les tests de novembre