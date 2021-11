RUGBY. La Géorgie avec 18 ''Français'' pour les tests de novembre

Le sélectionneur géorgien a dévoilé son groupe qui affrontera la France et les Fidji, respectivement les 14 et 20 novembre prochain. On retrouve énormément de joueurs évoluant en France

Pour cette tournée automnale, la Géorgie affrontera la France le 14 novembre prochain, avant de se mesurer aux Fidji 6 jours plus tard, en Espagne. Pour ces deux tests, on retrouve un fort contingent de joueurs évoluant dans l'Hexagone. Au total, ce n'est pas moins de quatorze éléments de Top 14 et quatre de Pro D2 que l'on retrouve dans le squad ! Parmi eux, les cinq joueurs de Brive que sont Luka Japaridze, Vano Karkadze, Otar Giorgadze, Vasil Lobzhanidze et Tedo Abzhandadze. À cela s'ajoute les Lyonnais Davit Niniashvili et Beka Saghinadze, les Montpelliérains Mikheil Nariashvili et Gela Aprasidze, ou encore l'infatigable troisième ligne de Biarritz, Tornike Jalagonia. Sans oublier le pilier du Stade Français Giorgi Melikidze, le joueur du Racing 92 Guram Gogichashvili, le Palois passé par l'UBB Beka Gorgadze et le Toulonnais Beka Gigashvili. Bref, vous l'aurez compris, une équipe qui connaît parfaitement notre championnat.

Enfin, comme évoqué plus haut, nous retrouverons quatre joueurs évoluant au sein de l'antichambre du Top 14. Il s'agit du Bayonnais Konstantin Mikautadze, des Aurillacois Giorgi Tsutskiridze et Mikheil Alania et de l'Agenais Grigor Kerdikoshvili. Le sélectionneur Levan Maisashvili a indiqué par ailleurs être ravi d'avoir pu compter sur toutes ses forces vives pour la première depuis deux ans. ''Pour la première fois au cours des deux dernières années, nous avons rassemblé la composition la plus optimale'', a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site SuperSport.