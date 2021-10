INTERNATIONAL. La Géorgie veut devenir une grande nation du rugby et fait tout pour !

Considérée comme une nation mineure du rugby mondial, la Géorgie veut voir plus grand désormais. Pour cela, des dizaines d'infrastructures vont être construites.

Habituée à participer à la Coupe du Monde depuis 2003, la Géorgie n'a cessé de se développer ces dernières années. Au départ une petite nation du rugby mondial, les Lelos ont su se construire une équipe au fil du temps, jusqu'à atteindre le niveau B européen ! Championne depuis 2017 du championnat européen des nations, la Géorgie veut voir plus haut désormais. Si de nombreux observateurs souhaitent voir la Géorgie remplacer l'Italie dans le tournoi des VI nations, rien ne semble être prévu pour le moment. Un plafond de verre qui n'empêche néanmoins pas le rugby géorgien de vouloir se développer !

TOP 14. Qui est Tornike Jalagonia, l’infatigable troisième ligne géorgien du Biarritz Olympique ?En effet, le site officiel de la fédération géorgienne de rugby, la Georgia Rugby Union nous rapporte que ses dirigeants ont décidé, avec l'appui du gouvernement géorgien, de construire 100 nouvelles infrastructures de rugby dans un futur proche. Réparties dans 45 endroits différents, ces constructions auront bien évidemment pour but d'initier le plus possible les jeunes à l'ovalie. Une initiative menée par le président de Georgia Rugby Union, Ioseb Tkemaladze : "Depuis le jour de mon élection à la présidence du syndicat Georgia Rugby, mon équipe et moi avons commencé à travailler à un plan de développement à long terme du rugby (...) Le plan a été présenté au gouvernement géorgien, et il a été convenu que des terrains seraient construits dans 45 villes différentes". Une campagne sportive très bien menée, et qui devrait permettre, selon ce dernier, "à tous les enfants du pays d'avoir accès à ces infrastructures d’ici à 2022".

De grands objectifs, pour installer le rugby comme le véritable sport national de la Géorgie ! C'est en tout cas ce que souhaite Tkemaladze, qui veut, au-delà de l'aspect sportif, se servir du rugby comme une véritable identité culturelle : "Le plan de développement nous aidera à repenser le rugby son seulement en tant que sport, mais aussi en tant que patrimoine national". De plus, tout ce projet permet également de favoriser l'emploi dans certaines régions du pays, tout en profitant également du tourisme que tout cela pourra apporter. En bref, tout est bénéfique pour la Géorgie dans ce plan de développement, très encouragé par le premier ministre du pays, Irakli Garibashvili.

À voir si désormais, toutes ces infrastructures permettront au rugby géorgien de grandir davantage, eux qui sont actuellement 12ᵉ mondial à l'heure qu'il est. Une très bonne place pour ce petit pays de moins de 4 millions d'habitants, qui a pour objectif de rentrer dans le top 5 mondial durant les prochaines années.