Bandorganidze, sosie d'Urios et Lucu : le meilleur des Réseaux de ce France - Géorgie

L'apport de Damian Penaud sur ce maul s'est révélé décisif. Il est temps de le replacer en troisième ligne-aile et de décaler Sékou Macalou à son véritable poste d'ailier.

Les Géorgiens ils viennent en slip pour probablement en prendre 40 et le public bordelais trouve quand même moyen de les siffler quand ils tentent une pénalité.

"Note pour la prochaine fois : Penser à utiliser mes jambes pour me relever" pic.twitter.com/039Df39cLa

Sentiment étrange devant ce match.



On joue mal mais on leur en met quarante.



Après la défaite encourageante, on découvre la victoire rageante.#FRAGEO