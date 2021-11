FLASHBACK. Domi en feu, le récital de Beauxis : revivez le seul France-Gérogie de l'histoire !

Il y a 14 ans, les Bleus de Bernard Laporte affrontait la Géorgie (64-7) lors de la coupe du monde en France, pour le seul France-Géorgie de l'histoire !

Si le parcours des Bleus à la Coupe du Monde 2007 a surtout été marqué par la victoire face aux Blacks en quart de finale (20-18), il a également accueilli le seul France-Géorgie de l'histoire (avant ce dimanche). Une rencontre déséquilibrée, qui s'était soldée par une victoire écrasante du XV de France, 64 à 7. Revivons donc ensemble, ce match rempli de "French Flair" !

Nous sommes le 30 septembre 2007, et les Bleus de Raphaël Ibañez abordent leur quatrième et dernier match de poule. Après avoir vaincu la Namibie et l'Irlande, c'est confiants que les hommes de Laporte se présentaient au Vélodrome face à une équipe de Géorgie qui venait d'accrocher le XV du Trèfle. Néanmoins, tout était réuni pour voir nos Bleus réciter leur rugby, avant de rencontrer en quart de finale l'ogre néo-zélandais. Et dès le début du match, les Bleus ont déroulé face à des Géorgiens dépassés.

Géorgie 1 Magrakvelidze 2 Giorgadze 3 Zirakashvili 4 Mtchedlishvili 5 Gorgodze 6 Maissuradze 8 Chkhaidze 7 Labadze 9 Abusseridze (cap) 10 Kvirikashvili 11 Eloshvili 12 Giorgadze 13 Gigauri 14 Khamashuridze 15 Barkalaia 16 Kopaliani 17 Shvelidze 18 Didebulidze 19 Maisuradze



20 Elizbarashvili 21 Machkhaneli 22 Urjukashvili

France 1 Milloud 2 Bruno 3 Poux 4 Nallet 5 Thion 6 Betsen (cap) 8 Bonnaire 7 Nyanga 9 Mignoni 10 Beauxis 11 Dominici 12 Jauzion 13 Marty 14 Rougerie 15 Poitrenaud 16 Szarzewski 17 Mas 18 Pelous 19 Martin



20 Élissalde 21 Skrela 22 Clerc

Un récital bleu blanc rouge

Face à des Lelos supposés plus faibles, le XV de France a respecté son plan de jeu, en prenant d'entrée les points au pied. Beauxis, auteur d'un 8/12 ce jour-là, a permis aux Bleus de prendre vite l'avantage, et donc de pouvoir se libérer dans le jeu à la main. Et il aura fallu attendre à peine 5 minutes, avant que Clément Poitrenaud n'inscrive le premier essai de la rencontre. Mais voilà, la Géorgie s'accroche et le score n'est que de 16-0 à la demi-heure de jeu. Problème, les coéquipiers de Mamuka Gorgodze se fatiguent, et finissent par encaisser deux nouveaux essais avant la pause, portant le score à 30-0 (Nyanga et Beauxis). Une avance confortable, dont ne se sont pas satisfaits les Bleus, qui dès l'entame de la seconde période, ont enterré les derniers petits espoirs géorgiens.

Une seconde mi-temps à sens unique

Si le premier acte a pu paraître long pour les supporters géorgiens, le second a dû être bien pire pour eux. Encaissant 6 autres essais, les Lelos n'ont fait que subir les assauts français. Dominici a d'ailleurs inscrit un doublé en seconde période, après deux très bons jeux au pied de Beauxis et Élissalde (45ᵉ et 57ᵉ). Le troisième ligne Maisuradze a néanmoins sauvé l'honneur, en inscrivant le seul essai de la Géorgie dans cette rencontre. Si le score final est lourd (64-7), il ne faut pas oublier tout le courage des Géorgiens, qui n'auront cessé de se battre durant 80 minutes.

14 ans après, la Géorgie s'est grandement améliorée, affrontant à plusieurs reprises de grandes nations du rugby mondial. Il est donc fort à parier que ce dimanche, la tâche soit bien plus difficile pour nos Bleus, que lors de ce match de 2007.