Vos matchs de rugby France/Brésil et Brive/Vannes à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En plus de la Coupe du monde féminine, nous aurons le droit à une autre compétition ce week-end : la Pro D2. Le championnat reprend avec une grosse affiche d'entrée : Brive-Vannes.

C'est donc parti ? La saison 2025-2026 s'apprête (enfin) à reprendre. Si la Coupe du monde de rugby féminine continue de son côté, avec la 2e journée des phases de poule, c'est la Pro D2 qui reprend ses droits.

Alors qu'elles ont battu l'Italie lors de la 1ère journée, l'adversaire le plus coriace de la poule, les Bleues se sont donc (normalement) assurrées la première place de la poule. Cependant, après une prestation pas franchement aboutie, elles devront se rassurer.

Et qui de mieux que le Brésil (dimanche après-midi) pour cela, 25e au classement World Rugby, contre qui les Tricolores pourront déployer leur jeu offensif, ce qui manque à cette équipe. Ce ne sont cependant pas les seules à jouer puisque l'Angleterre sera opposé au Samoa et, entre autres, le Canada au Pays de Galles. Il y aura aussi un beau duel entre l'Australie et les États-Unis qui devrait déterminer la 2e place de cette poule A.

Coupe du monde - J2 Samedi 30 août 2025 13h00 (poule B) - Canada - Pays de Galles (France 3)

- Canada - Pays de Galles (France 3) 15h45 (poule B) - Écosse - Fidji (TFX)

- Écosse - Fidji (TFX) 18h00 (poule A) - Angleterre - Samoa (TFX)

- Angleterre - Samoa (TFX) 20h30 (poule A) - États-Unis - Australie (TFX) Dimanche 31 août 13h00 (poule C) - Irlande - Espagne (TFX)

- Irlande - Espagne (TFX) 15h00 (poule C) - Nouvelle-Zélande - Japon (France 2)

- Nouvelle-Zélande - Japon (France 2) 16h30 (poule D) - Italie - Afrique du Sud (Groupe TF1, chaîne pas encore communiquée)

- Italie - Afrique du Sud (Groupe TF1, chaîne pas encore communiquée) 17h45 (poule D) - France - Brésil (France 2)

La Pro D2 est de retour !

Une première journée excitante avec un affrontement (peut-être) à risque entre Aurillac (15e barragiste la saison dernière) et Carcassonne (le promu), mais aussi la première de Philippe Saint-André à Provence Rugby.

Il y aura aussi d'autres rencontres à suivre avec des joueurs intéressants comme le champion de Fédérale 1 et meilleure buteur du championnat, Iban Laclau, avec Mont-de-Marsan, opposé au talentueux Valentin Delpy, prêté à Colomiers. Enfin, pour clôturer cette première journée, le choc entre Brive et Vannes promet de proposer de (très) beau rugby.

