VIDEO. TOP 14. Le résumé du match et les réactions de la victoire bordelaise face à Toulouse !

Dans un stade Chaban-Delmas au bord de l’ébullition, les Bordelais ont livré une performance pleine de maîtrise. Score final : 17-7.

Le roi est mort, vive le roi ! Ce samedi 04 décembre, Bordeaux a volé le fauteuil de leader du Top 14 au nez et à la barbe d’une équipe toulousaine démunie. La saison est, évidemment, loin d’être encore jouée. Cependant, ça sera bien l’UBB et le Stade Toulousain qui occuperont les deux premières places du classement de ce Top 14 2021-2022 à la mi-saison. Hier, le beau jeu n’a pas été l’atout majeur de cette rencontre. La crainte -ou l’espoir- des habituels retournements de situation made in Stade Toulousain permettaient aux spectateurs de conserver le suspens de la rencontre. Mais il n’en fut rien. Pas de rentrée magique depuis le banc ou de “Dupontade”, non rien de tout ça. La cause ? Une maîtrise exemplaire des coéquipiers de Maxime Lucu. Rugby. Christophe Urios : sélectionneur de l'équipe de France ? «Ce n'est pas mon rêve »

Le coach de l’UBB, Christophe Urios, l’évoque en conférence de presse selon des propos rapportés par Rugbyrama : “Ma première analyse, c'est que c'était un match important pour l'histoire de l'équipe et qu'on a réussi à le gagner. Nous avons été très cohérents, même si je pense qu'il manquait du monde à Toulouse, donc il faut faire preuve d'humilité, toujours ! . Mais je trouve que nous avons été cohérents par rapport à ce que nous avions prévu de faire. Il y a eu finalement peu de mauvais choix de jeu dans cette partie. Je n'en ai vu qu'un en première mi-temps, quand on a joué des ballons des quarante aux quarante alors qu'il ne fallait pas s'entêter. Mais le reste du temps, nous avons été justes, tant dans l'occupation que dans le jeu de pression.”

Avec fair-play, il parle également des deux occasions d’essais annihilés ou refusés “justement” selon lui. Des réalisations qui auraient pu lourdement aggraver le compteur pour les rouges et noirs. Il complète : “ça ne s'est pas joué à grand-chose (pour l’essai refusé d’Ulupano Seuteni) et une troisième fois, il y a eu une mésentente entre Yoram Moefana et Louis Picamoles. On aurait dû clairement mieux maîtriser cette situation.” RUGBY. Equipe de France. Pour Urios, Ntamack a un temps d'avance sur Jalibert pour une (très) bonne raison

Du côté des vaincus, l’ouvreur du Stade Toulousain, Romain Ntamack, en a fait réagir certains sur les réseaux sociaux. Sa prise de parole au micro de Canal + après le coup de sifflet a mêlé insolence et réalisme. Il explique : “Dans le jeu au sol, on se faisait gratter les ballons ou pénaliser. Nous n’avons jamais pu mettre notre jeu en place. On termine à 17-7. Mais avec un peu plus d’application et des ballons mieux exploités, je pense qu’on peut les mettre à mal. En revanche, le résultat de ce soir est logique. On ne va pas se trouver d’excuse. On assume quand on perd. On connaît la rivalité qui existe entre Toulouse et Bordeaux. Ils ont gagné ce soir. Ce n’est pas la finale de la Coupe du monde non plus. Il n’y a pas le feu au lac. On va se remettre en question pour la Coupe d’Europe la semaine prochaine.”

Son coéquipier Sofiane Guitoune s’est, lui aussi, exprimé sur la performance des siens selon des propos rapportés par Rugbyrama. Il dit : “Nous n'avons pas été bons. Bordeaux nous a pris dans beaucoup de secteurs. D'entrée, nous nous sommes fait contester les ballons au sol, on a eu un peu de mal en conquête. Nous sommes revenus avec un essai juste après la pause, mais après, il n'a rien eu. Du 1 au 23, nous n'avons pas répondu présent. [...] C'est un non-match, le pire de ces trois dernières années. Voilà, ça arrive. Parfois ça fait du bien de prendre une claque dans la gueule. [...] Collectivement, dans l'envie et dans la gestion, nous avons tous été méconnaissables.”

Au micro du Canal Rugby Club, Matthieu Jalibert a pris la parole sur la qualité du match des siens. Il parle de la stratégie adoptée par les siens pour cette rencontre : “Face à des grandes équipes comme le Stade Toulousain, il faut être fort dans tous les secteurs. On avait l’accent sur le combat devant. On cherchait à les empêcher de jouer et à mettre beaucoup de pression dans les rucks. On essayait un peu de les étouffer. On a travaillé comme ça cette semaine. Je pense qu’on l’a plutôt bien fait. On a vu beaucoup d’imprécisions de leur part, ils ont fait tomber beaucoup de ballons notamment. On a mis leur charnière sous pression. On les connaît. Dès qu’ils ont des ballons faciles, ils mettent de la vitesse et trouvent des solutions. On les a empêchés de jouer.”