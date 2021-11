Rugby. Christophe Urios : sélectionneur de l'équipe de France ? «Ce n'est pas mon rêve »

À l'occasion de la sortie de son livre « Une saison en enfer », l'entraineur de l'Union Bordeaux-Bègles a été interrogé sur sa volonté d'être sélectionneur.

VIDÉO. Top 14. Cordero et l'UBB assomment le Racing dans son hangar connecté !Ce dimanche, l'UBB a dominé le Racing 92 à la faveur d'une superbe deuxième période. Les Bordelais avaient très bien préparé leur match sous les ordres de Christophe Urios. L'entraîneur girondin ne laisse rien au hasard. Et si ses hommes ont eu du mal dans le premier acte, il a su trouver les mots aux citrons pour qu'ils prennent le dessus dans le second. Si bien qu'après ce succès en déplacement, l'UBB pointe seulement à deux longueurs du Stade Toulousain. De quoi faire le bonheur des supporters et de son président avec lequel il est toujours en discussion quant à une éventuelle prolongation. Pour l'heure, le technicien ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Devenu l'une des "Grandes Gueules" de RMC cette saison, il est un des personnages emblématiques du paysage rugbystique français. Un homme que d'aucuns voyaient bien prendre la tête du XV de France avant Fabien Galthié. Lors d'un entretien avec Sud-Ouest pour la promotion de son livre « Une saison en enfer », l'ancien entraineur d'Oyonnax a assuré ne pas rêver d'entrainer l'équipe de France et ce, même s'il en a envie.

Je serais fier mais ce n’est pas mon rêve parce que ça ne dépend pas de moi. Si un jour j’ai le bonheur d’entraîner l’équipe de France, la boucle serait bouclée. C’est le Graal pour un entraîneur. Mais ça ne m’empêche pas de dormir. Je suis assez fataliste là-dessus. Je me laisse porter.



