Top 14. Quels clubs s'en sont le mieux sortis durant les doublons ?

Le classement du Top 14 a été modifié lors de ces deux journées de doublons. Voyons donc quels clubs s'en sont les mieux sortis, et qui a perdu des points.

Comme chaque année, les doublons provoquent des bouleversements inattendus dans le classement du championnat de France. Les grosses écuries, handicapées par de nombreuses absences, peuvent perdre des points, tandis que les "petits" en profitent pour grappiller des victoires importantes. Et lors de cet automne, deux journées de Top 14 ont été impacté par ces fameux doublons : la 8ème et la 9ème journée. Si ces deux matchs ont dû paraître longs pour certains, d'autres ont su sortir leur épingle du jeu pour se replacer au classement. Faisons donc un point sur les équipes qui ont fait de bonnes opérations, ainsi que sur celles qui ont perdu de précieux points.

Top 14. Quels clubs ont le plus à perdre avec les doublons de novembre ?

Montpellier et Pau : reçu 2/2

Pendant cette période de doublons, seulement deux équipes ont réussi à remporter lors deux rencontres : Montpellier et la Section Paloise. Les hommes de Piqueronies ont profité de l'avantage de recevoir deux fois pour engranger 8 points sur 10 possible, face au Stade Français et Biarritz. Au-delà de la victoire, les Palois ont également laissé zéro point à leurs adversaires, qui sont repartis du Hameau les poches vides. Ces performances ont permis à Pau de remonter de la 11ème place (à seulement deux points de la zone rouge), à la 9ème place du classement (à 8 points du 13ème).

Mais la véritable bonne opération de ces doublons a été réalisée par le MHR. En effet, les coéquipiers de Ouedraogo ont su tout d'abord maîtriser la solide équipe du LOU à domicile (30-8), avant d'aller remporter une victoire ô combien importante sur la pelouse du Stade Français (27-31). Résultat ? Les Montpelliérains sont désormais sur le podium, alors qu'ils ne pointaient qu'à la 8ème place avant le match face à Lyon. Une remontée très encourageante, avant d'affronter lors de la prochaine journée, le CO.

Top 14. Montpellier. Alexandre Ruiz, l'atout caché du MHR ?

Stade Français et Biarritz : rendez-vous raté

Avant même que la 9ème journée commence, on se doutait que cette période pourrait s'avérer compliquée pour ces deux équipes. D'un côté le BO, qui devait se déplacer deux fois (au RCT et à Pau), et Paris, qui allait devoir faire sans plusieurs de ces facteurs X (notamment Macalou). Et malgré les bonnes prestations des deux clubs, aucune victoire n'a été enregistrée pour ces deux écuries.

Pourtant, le BO est passé proche de ramener plus qu'un point de bonus défensif de ses déplacements ! D'abord à Toulon, où dans des conditions dantesques, les Biarrots ont failli battre un RCT malade. Puis face à la Section, où les coéquipiers de Peter Saili ont mené de 9 points (12-21), avant de s'écrouler en fin de match (33-21). Résultat, 1 point pris en deux journées, et une dernière place en championnat qui inquiète.

VIDEO. Top 14. Joe Jonas (BO) aspire l'âme de Le Bail et Hastoy avec ses appuis diaboliques !

De son côté, le Stade Français a cru faire le match parfait à Pau. Au contact des locaux jusqu'à la 68ème minute de jeu (9-9), les joueurs de la capitale ont fait trop de fautes en fin de rencontre, donnant la victoire à la Section (18-9). Les Parisiens devaient donc se rattraper face au MHR ce week-end. Très bons en attaque, les hommes de Quesada ont inscrit 4 essais aux Cistes, prenant le bonus offensif. Mais le souci, c'est qu'ils ont été énormément pénalisés, et notamment au sol. Une indiscipline qui coûte chère, puisque les visiteurs ont finalement remporté le match, grâce aux 8 pénalités inscrites par les buteurs du MHR (27-31). Trois points supplémentaires de perdus qui font mal à la tête, d'autant que le Stade Français n'est que 11ème du championnat, à 4 points de la zone rouge.

CLASSEMENT TOP 14. Toulouse en tête, Montpellier sur le podium, Toulon et Paris stagnent !

Pour le reste, toutes les autres équipes ont gagné une fois, et perdu une fois, ce qui n'a pas eu d'énormes incidences au classement.