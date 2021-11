CLASSEMENT TOP 14. Toulouse en tête, Montpellier sur le podium, Toulon et Paris stagnent !

À l'issue de cette 10ème journée, Toulouse a repris son fauteuil de leader, tandis que Toulon et le Stade Français n'arrivent pas à décoller.

On s'en doutait, voilà maintenant chose faite, Toulouse est de nouveau premier du championnat. Après son revers face au Racing la semaine passée, le Stade Toulousain avait laissé sa place de leader, au profit de l'UBB. Une position récupérée après la victoire bonifiée face à Perpignan, quand dans le même temps, Bordeaux a chuté sur la pelouse de La Rochelle. Un podium complété par Montpellier, qui s'est invité dans les hauteurs du classement après sa victoire sur la pelouse du Stade Français. Lyon et le Racing restent dans les 6, tandis que La Rochelle se replace.

Top 14. Le Garrec et le Racing font tomber le Stade Toulousain !

Derrière, Castres perd du terrain après sa défaite face à Lyon. Les Tarnais voient même revenir Clermont et Pau, tous deux vainqueurs ce week-end à domicile (face à Toulon et Biarritz). Brive reste au contact des places qualificatives, au contraire de Paris et Toulon, qui n'arrivent pas à décoller. Si les Parisiens ont tout de même pris deux points face au MHR (bonus défensif et offensif), ces derniers peuvent nourrir beaucoup de regrets, d'autant qu'une victoire à 5 points les auraient ramenés à hauteur du CAB.

VIDÉO. Top 14. Clermont punit Toulon et Azéma au Michelin !

Enfin, les promus Perpignan et Biarritz ferment la marche, malgré deux très bonnes prestations à l'extérieur, face à Toulouse et Pau.