Top 14. Le Garrec et le Racing font tomber le Stade Toulousain !

En clôture de cette 9ème journée de championnat, le Racing a battu un Toulouse amoindri dans un match plaisant à regarder (27-18).

Les Toulousains le savaient, avec la tournée d’automne, beaucoup de leurs cadres ne seraient pas présents pour cette rencontre au sommet. En effet, 11 joueurs étaient retenus à Marcoussis, tandis que le Racing voyait Diallo, Le Roux et Taofifenua être libérés pour ce match. Et pourtant, les hommes alignés sur le terrain ce dimanche soir faisaient rêver ! Entre Akhi, Beale, Tolofua, Tanga, Faumuina ou encore Chat, il y avait du beau monde à la Paris La Défense Arena.

Et c’est le Stade Toulousain qui fut le premier à l’offensive : après une belle action où de nombreux Toulousains touchent le ballon, le jeu se décale sur l’aile. Médard sert Bonneval qui déborde la défense pour inscrire le premier essai de la rencontre après seulement 8 minutes. Une réalisation que transforme Holmes, avant de passer une pénalité quelques instants plus tard. 0-10, le match est lancé ! Mais voilà, les Ciels et Blancs reviennent à l’attaque, et après une belle séquence de jeu, répondent au champion de France par l’intermédiaire de Palu. 7-10 après 20 minutes, et un début de match plein de promesses, les conditions favorisant le jeu rapide. Si aucun autre essai ne sera inscrit en première mi-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup, avec l’intention de porter le ballon. Les Toulousains virent finalement en tête à la pause, 10-13.

Le tournant : une entame 100% Racing

Si la première mi-temps du Stade, très amoindri par la période de doublon, était très satisfaisante, le début de seconde période l’a beaucoup moins été. Car dès le retour des vestiaires, les locaux dominent, imposant leur patte, face à des Stadistes trop indisciplinés. Résultat ? Une pénalité et un essai de classe internationale, signé Nolann Le Garrec. Auteur d’un match XXL, le demi de mêlée douche les Toulousains, qui n’arriveront jamais à revenir sur leurs adversaires. D’autant plus que 5 minutes plus tard, le Racing se trouve de nouveau dans les 22 mètres des visiteurs. Le Garrec impose son tempo, et fait jouer ses gros qui avancent. Palu est finalement servi, et s’en va inscrire son deuxième essai du match. 27-13, 17 points encaissés en moins de 10 minutes. L’addition est chère pour les hommes d’Ugo Mola, que l’on ne reconnaît pas durant ces quelques minutes d’absences. Toujours est-il que malgré les bonnes intentions des joueurs du Stade, les coéquipiers de Chavancy ont pris le large, et ne se feront plus jamais rattraper.

Un manque de réalisme inhabituel

Forcément, lorsque vous avez autant d’absents, vous le payez à un moment ou un autre. Et c’est ce qu’a vécu Toulouse hier soir. Souvent dans l’avancée, notamment grâce à des joueurs comme Cramont ou Placines, les visiteurs ont en revanche manqué cruellement de réalisme lors de moments clés. Des erreurs qui ne pardonnent pas face à un Racing appliqué, emmené par une charnière décisive. Le dernier essai de Tolofua ne changera rien, les Toulousains repartant de La Défense les poches vides. En tout cas, d’un point de vue comptable, puisque le contenu est à garder, hormis les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, qui leur a été fatal. Score final 27-18.

Le Racing se replace à la 3ème place du classement après cette victoire, tandis que le Stade Toulousain cède sa place de leader à son voisin bordelais.