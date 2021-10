Top 14. Retour sur le très bon match de Nolann Le Garrec face à Clermont

Le jeune demi de mêlée Nolann Le Garrec a impressionné ce dimanche face à Clermont. Retour sur le match plus que complet du Racingman.

Si Nolann le Garrec n'en est pas à sa première grosse performance, ce dernier nous a tout de même impressionné ce week-end ! Et pour cause, ce jeune joueur de 19 ans a tout pour réussir ! Très à l'aise dans l'exercice du tir au but, le natif de Vannes l'est tout autant dans le jeu courant. Alternant occupation et jeu au large, Le Garrec a été l'un des Racingmen les plus en vue hier soir sur la pelouse de Clermont. Retour sur sa solide prestation en détail.

Un jeu au pied très précis

Lors de ce genre de rencontres couperets, on protège généralement les jeunes joueurs évoluant à des postes clés : on leur enlève de la pression, pour que ces derniers se focalisent au mieux sur leur prestation. Mais la pression, Le Garrec lui, ne la connaît pas ! Ce dernier s'est occupé de prendre les points, mais également du jeu au pied dans le jeu. Auteur d'un 3/4 face aux perches, le Breton a confirmé qu'il est une vraie option dans l'exercice des tirs au but. Mais au delà de ça, le jeu au pied de Le Garrec a également fait gagné de nombreux mètres à son équipe : que ce soit lorsqu'il trouva une touche à 5 mètres de l'en-but clermontois, ou bien lors de ses jeux au pied de dégagement, le demi de mêlée a constamment fait reculer les Jaunards. Le numéro 9 du Racing a même failli trouver un splendide "50-22" à 5 mètres de la ligne clermontoise, mais Damian Penaud a réussi à sauver la touche de justesse.

Une aisance ballon en main à signaler

Si nous avons loué jusqu'alors les qualités au pied du demi de mêlée, il ne faut pas pour autant mettre de côté ses qualités balle en main ! Possédant une très bonne passe lui permettant d'accélérer le jeu, Le Garrec sait parfaitement alterner le jeu au large et le jeu au près. Un réel animateur, qui sait également bien sentir les coups ! Preuve en est, lorsque ce dernier se propose à l'intérieur de Tanga, pour transpercer le rideau clermontois. Une intuition payante, puisque le numéro 9 du Racing s'en alla inscrire le deuxième essai de la rencontre, quasiment sous les perches.

Une précocité incroyable

Même s'il ne les fait pas, Nolann le Garrec a fêté au mois de mai... ses 19 ans ! Déjà surclassé avec l'équipe de France des moins de 20 ans, Le Garrec est l'un des plus jeunes joueurs de notre championnat. Un rookie, qui a joué ce dimanche comme un véritable vétéran, tant il semblait à l'aise durant cette rencontre. Toujours très calme, il a souvent réussi à gérer les temps faibles de son équipe, encore une fois grâce à un jeu au pied très astucieux. Une chose plutôt rare pour les jeunes demi de mêlée, qui ont parfois du mal à sortir leur équipe de leur camp. Une précocité peu commune, qui laisse envisager de très bonnes choses pour l'avenir de ce joueur pétri de talent !

À lui désormais d'enchaîner les bonnes performances, afin de se faire de plus en plus de place dans la rotation des numéros 9 au Racing 92.