Top 14. VIDÉO. Lopez et Clermont punissent l'indiscipline du Racing !

Dans un match capital pour les hommes de Jono Gibbes, Clermont a su profiter de l'indiscipline du Racing pour décrocher sa deuxième victoire de la saison.

Match de gala ce dimanche soir au stade Marcel-Michelin, entre deux cadors de notre championnat. D’un côté le Racing, 2ème du Top 14 avant ce match, et de l’autre Clermont, toujours bloqué dans les bas-fonds du classement, malgré du mieux dans le contenu ces dernières semaines. Une rencontre qui débute timidement, puisque le principal fait de jeu des 10 premières minutes étant le carton jaune reçu par Vakatawa pour une cravate sur l’ailier O’Connor. Une infériorité que les Racingmen gèrent plus que bien, car ces derniers inscrivent le premier essai de la rencontre quelques minutes plus tard, après une touche cafouillée par les locaux. Un essai inscrit en force par le pilier Kolingar, et transformé par le jeune numéro 9 Le Garrec. 3-7 puis 3-10, après une nouvelle pénalité du jeune joueur formé à Vannes. Une première mi-temps assez fade, maîtrisée par le Racing que l’on sent très solide, en particulier en défense. En fin de premier acte, Camille Lopez ramène tout de même son équipe à 4 points, portant le score à 6-10.

Si des rumeurs envoient le demi d’ouverture international au BO la saison prochaine, cette année, Lopez est bel et bien toujours Clermontois ! En témoigne sa performance lors de cette rencontre ! Auteur de 21 points hier soir (7/8), Camille Lopez a sorti les siens du piège tendu par le Racing. Car après avoir repris l’avantage au score (12-10, 47ème), les Clermontois se font une nouvelle fois surprendre par le pragmatisme des joueurs des Hauts-de-Seine. Après un superbe « 50-22 » trouvé par l’arrière Spring, Baubigny trouve en fond de touche son numéro 8 Tanga. Ce dernier attaque la ligne et sert d’une chistera magnifique son demi de mêlée qui s’en va aplatir le second essai des visiteurs. Une action pleine de classe, qui permet aux hommes de Laurent Travers de reprendre les devants dans cette rencontre. À ce moment-là, on se dit que le Racing va refaire le même coup que l'année dernière, lorsque ces derniers s'étaient imposés à Clermont 22-24. Mais pour gagner, et encore plus à l’extérieur, il faut être discipliné ; et c’est ce qui a cruellement manqué au Racing 92 lors de cette rencontre. Pénalisés 13 fois par Laurent Cardona, les Racingmen ont donné l’opportunité à Camille Lopez et Clermont de repasser devant en inscrivant de nombreux points. Chose faite par le natif d’Oloron-Sainte-Marie, qui enterra les derniers espoirs des visiteurs. Score final 26-17, dans un match où l’on attendait mieux des champions de France 2016. Se débarrassant trop souvent du ballon, Finn Russell et ses coéquipiers ont subi face à une équipe de Clermont qui a su profiter d’un banc plus expérimenté pour prendre le dessus en seconde période.

Une victoire importante, qui permet aux Jaunards de sortir de cette 13ème place inquiétante. Il faudra maintenant confirmer dimanche prochain à Jean-Bouin, face à un Stade Français en pleine crise.