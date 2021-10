COMPOSITION. Top 14. Toulouse avec Tekori et Guitoune sur le banc, Beale au centre pour le Racing 92

Découvrez les compositions du Racing 92 et du Stade Toulousain ce choc de la 9e journée de Top 14 programmé dimanche soir.

Pour la réception du leader toulousain, le Racing 92 alignera une très solide composition avec Chat au talon, Diallo, Tanga et Le Roux. Le Garrec et Gibert formeront la charnière tandis que Beale sera titulaire au centre en l'absence de Fickou. On retrouve Teddy Thomas.

Racing 92 1 Gogichashvili 2 Chat 3 Oz 4 Jones 5 Palu 6 Diallo 8 Tanga 7 Le Roux 9 Le Garrec 10 Gibert 11 Taofifenua 12 Beale) 13 Chavancy 14 Thomas 15 Spring 16 Le Guen 17 Kolingar 18 Moreaux 19 Hemery



20 Machenaud 21 Russell 22 Laborde 23 Gomes Sa

De son côté, Toulouse a été obligé de composer avec les absences de ses internationaux. Seul Faumuina enchaîne en première ligne devant les frères Arnold. Placines, Miquel et Tolofua formeront la troisième ligne. La charnière sera composée de Balès et de Nanai-Williams. Sans Ramos et Lebel, Bonneval sera titulaire à l'aile et Médard à l'arrière. Notez que Tekori et Guitoune seront sur le banc.