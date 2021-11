VIDÉO. Top 14. Clermont punit Toulon et Azéma au Michelin !

Pour le retour de Franck Azéma en Auvergne, Clermont a réalisé un match solide, en empochant même le bonus offensif en fin de match.

C'était l'une des attractions de cette 10ème journée : le retour de Franck Azéma, qui a fait tant pour l'ASM, au Michelin. Et c'est sous les couleurs du RCT que le natif d'Ambilly est revenu ce dimanche soir, afin d'enchaîner une deuxième victoire consécutive après celle glanée face au BO.

Problème, les Clermontois étaient prêts pour le combat, et ont d'entrée mis à mal le RCT. Une domination qui s'est concrétisée par un essai de Moala dès la 3ème minute de jeu, après un superbe jeu au pied par-dessus de Marvin O'Connor. Pas rassasiés, les locaux continuent ensuite d'accélérer, mais ne parviennent pas à concrétiser leurs temps forts, dû notamment à un échec inhabituel au pied de Morgan Parra (4/8 sur l'ensemble du match). Les Toulonnais n'ont que deux points de retard à la demi-heure de jeu (8-6), mais se font bien trop pénalisés. Une indiscipline chronique sanctionnée par deux cartons jaunes (Fresia et Rebbadj), et qui permet aux Auvergnats de mener 11-6 à la pause.

Des entames ratées

Si les joueurs du RCT ont encaissé le premier essai dès l'entame du match, ils n'ont pas fait mieux au retour des vestiaires. En effet, après seulement deux minutes en seconde période, Barraque profite d'une hésitation de Carbonel dans l'en-but pour inscrire le deuxième essai de la soirée. Des entames qui font mal, d'autant plus qu'elles creusent un peu plus l'écart (16-6). Carbonel passe une nouvelle pénalité, avant que le jeune ailier de l'ASM, Tiberghien, ne fasse parler ses cannes et ses appuis pour enrhumer Cordin et inscrire le troisième essai de Clermont, celui du bonus (21-9). On pense à ce moment-là que les coéquipiers d'Iturria ont fait le nécessaire, tant ils semblent dominateurs. Sauf que voilà, à moins de dix minutes de la fin, Luc s'en va sous les perches aplatir l'essai de l'espoir, ramenant son équipe à seulement 5 petits points (21-16).

Une indiscipline qui ne pardonne pas

19. C'est le nombre de fautes qu'ont commis les Toulonnais hier soir. C'est bien trop élevé pour pouvoir espérer ramener quelque chose. Pris devant, les joueurs d'Azéma se sont souvent fait sanctionner, laissant les Clermontois bien loin au tableau d'affichage. Pas trop en réussite hier soir, Parra a tout de même puni en fin de match cette succession de fautes toulonnaises, passant le score à 24-16, à 5 minutes de la fin. La victoire semblait s'éloigner pour les visiteurs, qui n'ont pu empêcher les Jaunards d'inscrire un dernier essai dans la foulée, à la suite d'un ballon porté. Parra transforme la réalisation de Beheregaray, et parachève un match sérieux de l'ASM (31-16).

Le RCT a mis du cœur dans cette rencontre, mais l'indiscipline des visiteurs ne leur a jamais permis de beaucoup espérer. Toujours est-il qu'Azéma a encore du travail à faire du côté de la Rade, afin de préparer au mieux la réception du LOU, dans trois semaines.