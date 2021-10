Top 14. Comme attendu, Franck Azéma est le nouvel entraîneur du RCT !

Annoncé comme favori pour prendre la tête du RCT depuis le départ de Patrice Collazo, Franck Azema a été nommé nouvel entraîneur du club varois.

Après le début de saison compliqué du RCT (uniquement 2 victoires en 8 journées), Bernard Lemaitre avait décidé de se séparer de son entraineur Patrice Collazo en début de semaine. Le nom de son successeur est maintenant connu : c’est Franck Azema, l’ancien entraineur clermontois qui prend le relais. C’est via un communiqué de presse, ce jeudi après-midi, que le président du RCT a annoncé officiellement la prise de fonction de ce dernier. Azéma a été présenté à l’ensemble de l’effectif toulonnais dans la foulée.

Il sera présent dès demain à l’entrainement. La préparation du match face au Biarritz Olympique restera menée par James Couglan. Les deux hommes se sont exprimés durant la conférence de presse ; tout d’abord Lemaitre a exprimé sa satisfaction quant à l’arrivée de l’ancien technicien catalan : « Je suis très heureux d’accueillir Franck Azema, manager de grande qualité, doté d’une expérience importante du rugby français. Il a démontré ses compétences et obtenu des résultats probants durant ces années passés à l’ASM Clermont-Auvergne et à l’USA Perpignan. Notre ambition commune sera de retrouver très vite le chemin de la victoire et du succès, en TOP 14 comme en Coupe d’Europe. »

C’est ensuite le nouvel entraineur toulonnais qui a fait part de ses impressions et de ses objectifs : « Je suis très fier de rejoindre le Rugby Club Toulonnais, club emblématique du rugby français et européen. Je suis impressionné par les installations du Campus RCT, qui à elles seules sont une source de motivation et de performance. L’opportunité de diriger l’avenir sportif du RCT représente un très beau challenge à relever. Je suis impatient de retrouver le terrain et de partager mon expérience avec les joueurs et le staff, avec pour objectif d’obtenir très rapidement des résultats positifs pour le club. »