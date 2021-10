VIDÉO. Top 14. Azéma au RCT : ''Il y a forcément de la pression''

Franck Azéma s'est exprimé hier au micro de Canal sur son arrivée à Toulon, mais également sur ce qu'il veut mettre en place au RCT.

C'est l'info de cette semaine ! Suite au départ de Patrice Collazo, le RCT a fait appel à l'ancien coach clermontois Franck Azéma pour reprendre les rênes de l'équipe. Une proposition que ce dernier a de suite accepté. Si cette nouvelle a fait naître quelques tensions avec son ancien club Clermont, toujours est-il que le natif de d'Ambilly semble déjà très concerné par le projet des Rouges et Noirs.

Azéma s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet hier soir lors du Late Rugby Club. Tout d'abord interrogé sur son choix, l'ancien Clermontois assume qu'il est "difficile de dire non" à un club comme Toulon, même avec la situation actuelle. Une période délicate, qui rajoute une pression supplémentaire sur les épaules de Franck Azéma, qui en est bien conscient : "Je connais le classement, je pense que tout le monde ici le connaît. Il y a forcément cette pression (...) Mais bon avant de parler ça, il faut se mettre au service de l'équipe".

En revanche, Azéma a affirmé qu'il travaillerait avec le même staff technique que celui mis en place par son prédécesseur. Un choix fort, qui prouve que l'ancien centre arrive sur la Rade plein d'humilité : "J'ai pas de raison aujourd'hui de changer quoi que ce soit. On va travailler ensemble, pour montrer la voie et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer". Une arrivée pleine de promesses donc, qui permettra, on l'espère pour les supporters toulonnais, de revoir le RCT dans le haut du classement.

Premier test ce samedi face au BO pour Franck Azéma, qui s'est engagé avec Toulon pour une durée de deux ans.