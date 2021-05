TRANSFERT. Top 14. Pas de nouveau défi à Montpellier pour Franck Azéma (ASM)

L'entraîneur de Clermont Franck Azéma a déclaré qu'il ne rejoindra pas Montpellier l'an prochain. Le technicien souhaite quitter l'ASM mais n'a pas trouvé de club.

ASM Clermont : après 11 ans au club, Franck Azéma va quitter l'Auvergne plus tôt que prévuC'est l'un des feuilletons du printemps sur le marché des transferts : où ira Franck Azéma l'an prochain ? Le technicien a depuis longtemps exprimé sa volonté de quitter l'ASM. Mais pour l'heure, il est toujours lié au club auvergnat et n'a pas trouvé de point de chute. La piste qui menait à Montpellier s'est en effet fermée cette semaine après que l'entraîneur clermontois a déclaré via La Montagne qu'il n'ira pas au MHR. "Par la force des choses, c’est abandonné", a-t-il ajouté. La direction de la formation héraultaise avait pourtant fait d'Azéma un candidat sérieux pour entraîner son groupe. Lui-même semblait enclin à rejoindre les Cistes.

TRANSFERT. Top 14. Franck Azéma dans le viseur de Montpellier Les négociations entre les deux clubs pourraient avoir échoué. À moins que Montpellier n'ait changé ses plans en ce qui concerne le staff. Saint-André semblait sur le départ, mais il pourrait rester tandis qu’Olivier Azam a été prolongé en poste d'entraîneur des avants. "Pour l’instant, je n’ai rien pour la saison prochaine", a avoué Franck Azéma. D'autres rumeurs faisaient état de contacts avec la fédération italienne, qui se cherche un sélectionneur ou bien en Nouvelle-Zélande.