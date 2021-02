ASM Clermont : après 11 ans au club, Franck Azéma va quitter l"Auvergne plus tôt que prévu.

Sous contrat jusqu'en 2023, Franck Azéma ne devrait plus être chez les Jaunards, à partir du mois de juillet.

"L’aventure de Franck Azéma en Auvergne devrait se terminer, à sa demande, à la fin de cette saison sportive 2020-21." Sur son site, l'ASM Clermont Auvergne vient de lâcher une bombe. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Franck Azéma a donc demandé à être libéré dès la fin de cette saison, après onze années passées dans le club auvergnat.

Le président Jean-Michel Guillon explique :

Dans la mesure où la décision de Franck est de s’engager dans un nouveau projet, pour des raisons qui lui appartiennent, il n’est dans l’intérêt de personne de bloquer la situation et de perdre du temps. Nous avons pris en compte sa demande sous réserve que soient préservés au mieux les intérêts du club. Le plus important est aujourd’hui de protéger l’équilibre et la motivation de l’équipe afin d’atteindre les objectifs toujours aussi ambitieux du club pour cette fin de saison. Nous avons la confirmation et la certitude de la totale implication de Franck dans les prochains mois et savons qu’il aura à cœur de refermer cette page clermontoise de la meilleure des manières avec l’ambition de rajouter une ligne au palmarès de l’ASM Clermont Auvergne. - via ASM Rugby

Reste à déterminer le remplaçant d'Azéma, qui devrait prendre ses fonctions en juin prochain.

