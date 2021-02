VIDEO. Top 14. Alivereti Raka (ASM) envoie un message à Galthié avec un exploit face à Lyon

Alivereti Raka a été décisif lors du match entre Clermont et Lyon ce vendredi soir avec une superbe course qui a mené à l'essai de la victoire de Barraque.

XV de France. Indiscipliné, Alivereti Raka (ASM) se tire-t-il une balle dans le pied ?Ce vendredi, Clermont affrontait Lyon en match en retard de la 9e journée de Top 14. Après avoir connu plusieurs désillusions à la maison notamment face à l'UBB la semaine dernière, l'ASM avait à coeur de ne pas laisser encore des points en route sur sa pelouse. Comme on pouvait s'y attendre entre deux équipes indisciplinées, les buteurs ont pesé sur le résultat du match. Jonathan Wisniewski a marqué tous les points de son équipe au pied tandis que Morgan Parra lui a répondu avec quatre pénalités et deux transformations, celles des essais de Naqalevu à la 26e puis de Barraque à la 70e. Ce dernier doit son essai au superbe travail d'Alivereti Raka. Non retenu avec le XV de France, l'ailier tricolore a battu la moitié de l'équipe lyonnaise à la faveur d'une magnifique course. À ce moment-là, les locaux étaient menés 18 à 16. Une action décisive qui n'a sans doute pas échappé à l'oeil du sélectionneur.