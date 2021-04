TRANSFERT. Top 14. Franck Azéma dans le viseur de Montpellier

Annoncé sur le départ, Franck Azéma pourrait débarquer à Montpellier. Mais le MHR et l'ASM ne sont pas en discussions pour le moment.

On pourrait très prochainement assister à un jeu de chaises musicales avec plusieurs entraîneurs du Top 14. Franck Azéma va quitter l'ASM et Clermont pourrait le remplacer par le Rochelais Jono Gibbes. L'avenir du Clermont est pour le moment incertain mais une chose est sûre, Montpellier veut le recruter. Et selon RMC, le poste l'intéresse. Cependant, aucune discussion ni négociations n'est en cours entre le MHR et Clermont. Pour rappel, l'entraîneur des Jaunards avait prolongé en 2019 jusqu'en 2023. Il lui reste donc deux années de contrat. Pour qu'il aille ailleurs, il doit donc y avoir un accord financier entre les parties. "Plusieurs sources nous ont indiqué ces derniers jours que le dossier n'avançait pas", avance nos confrères. Pourtant, celui qui amène au Néo-Zélandais est lui presque bouclé. On parle même d'un contrat de trois ans. Du côté de Montpellier, Philippe Saint-André, qui a débarqué après l'éviction de Xavier Garbajosa ne voulait pas rester plus d'une saison et surtout il ne voulait pas entraîner. Son poste de directeur du rugby lui convient très bien.