TRANSFERT. Top 14. Jono Gibbes en passe de succéder à Franck Azéma

Qui pour succéder à Franck Azéma après 11 années de bons et loyaux services ? C'est la question qui agite l'Auvergne depuis plusieurs semaines. De grands noms du rugby ont été évoqués, certains ont même postulé comme Olivier Magne. Mais c'est un autre ancien de la maison clermontoise qui aurait la faveur de la direction selon RMC. Nos confrères avancent même que le dossier "est en passe d'être bouclé". Cet ancien, c'est Jono Gibbes. Il n'a certes jamais joué pour l'ASM mais il en a été l'entraîneur pendant plusieurs saisons... sous les ordres d'Azéma. Il connaît donc bien le Michelin. RMC évoque un contrat de trois ans pour celui qui réussit des merveilles au Stade Rochelais où son contrat doit se terminer dans deux ans. On imagine qu'il y a donc des discussions entre les deux formations.



L'ancien all black avait rejoint Clermont en 2014 comme entraîneur des avants avant de partir sur un titre en 2017. Après une année à l'Ulster puis un court retour au pays, il débarque à La Rochelle suite au départ de Collazo. Gibbes, c'est notamment trois titres européens avec Leinster, futur adversaire des Maritimes en Champions Cup. Il pourrait donc à nouveau changer de club sur un trophée européen ou national puisque le Stade Rochelais est également bien parti pour jouer les phases finales du Top 14.