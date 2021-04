TRANSFERT. Top 14. ASM. Olivier Magne candidat à la succession de Franck Azéma

L'ancien troisième ligne du XV de France et de Clermont Olivier Magne a eu un entretien avec le président de Clermont pour succéder à Franck Azéma.

ASM Clermont : après 11 ans au club, Franck Azéma va quitter l'Auvergne plus tôt que prévu"J'ai eu un entretien avec le président de l'ASM qui s'est très bien passé", a confié Olivier Magne sur les ondes de Sud Radio. Clermont se cherche un nouvel entraîneur depuis l'annonce du départ de Franck Azéma à la fin de la saison. Le président Jean-Michel Guillon doit donner sa réponse au mois d'avril. L'ancien troisième ligne sera-t-il l'heureux élu ? Celui qui a défendu les couleurs du club de 1999 à 2005 veut reprendre un projet sportif et souhaite y mettre sa patte. "Je suis un observateur attentif de tout ce qui peut se passer et j’aimerais bien reprendre un projet quel qu’il soit." Mais l'ASM est-elle prête à mettre son avenir entre ses mains ? En tant qu'entraîneur, le natif d'Aurillac est notamment passé par Brive, France A puis France U20 entre 2014 et 2016 avec qui il a remporté un Grand Chelem en 2014.

Egalement consultant pour la télé et la radio, Charly a encore des fourmis dans les jambes et des idées plein la tête. "J’ai envie de m’inscrire dans ce projet et d’essayer d’être aussi ambitieux que peut l’être l’ASM sur un futur projet. On verra bien. Le feeling est bien passé avec Monsieur Guillon." S'il connaît bien la maison auvergnate, il pourrait manquer d'expérience pour endosser ce rôle de manager. Mais il n'est pas impossible qu'il intègre le staff dans un premier temps. , qui avait été l'adjoint d'Azéma entre 2014 et 2017, avant de partir à l'Ulster puis à La Rochelle, est aussi en lice. Son expérience parle pour lui. Si Yannick Bru ne semble plus en course, un nom bien connu du paysage rugbystique tricolore a fait son apparition : Guy Novès. Une concurrence de taille pour Magne. TRANSFERT. L'ASM Clermont Auvergne a sondé... Guy Novès !