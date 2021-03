TRANSFERT. L'ASM Clermont Auvergne a sondé... Guy Novès !

L'ancien manager du Stade Toulousain et sélectionneur du XV de France a été sondé par l'ASM Clermont, selon les informations du Midi Olympique.

Il n'y a pas si longtemps, Guy Novès était le sélectionneur d'un XV de France moribond. Licencié par la FFR, à la fin de l'année 2017, l'ancien manager du Stade Toulousain n'a pas retrouvé de postes depuis. Et tout porte à croire qu'on le reverra pas à la tête d'une équipe nationale ou d'un club.

Le Stade Toulousain rend hommage à Novès, Rancoule et Bonneval sur ses nouveaux maillotsPourtant, Novès garde la cote. La preuve ? Selon les informations du Midi Olympique, il a été sondé par l'ASM Clermont Auvergne, toujours à la recherche d'un successeur à Franck Azéma. Le journal de préciser que le président Jean-Michel Guillon s’est entretenu au téléphone avec Novès la semaine dernière ! Las, ce dernier n'aurait pas répondu favorablement à l'idée de sortir de sa retraite pour prendre la tête des Jaunards.

Le Midol précise que les pistes menant à Yannick Bru (ancien adjoint de Novès à Toulouse et en équipe de France), Jeremy Davidson, Jono Gibbes et Richard Cockerill sont les plus sérieuses. A suivre !