Le Stade Toulousain rend hommage à Novès, Rancoule et Bonneval sur ses nouveaux maillots

Le Stade Toulousain a dévoilé ses nouveaux maillots en hommage à la saison 1985/1986 du club où Novès, Gabernet et Rancoule se voyaient titrés champions de France.

Ce lundi, le Stade Toulousain nous a mis l'eau à la bouche après avoir publié une image annonçant les nouveaux maillots de l'année 2020/2021. Sur cette image, on pouvait voir deux types de rayures, mais surtout, deux dates : 2020/2021 mais surtout 1985/1986. L'image était accompagnée d'un petit message : "1985/86 vs 2020/21 : Rayures en mutation". Nul doute que la tunique rouge et noir serait un hommage à la saison 1985/1986 du club champion de France.

1985/86 vs 2020/21 : Rayures en mutation 🧬

Rendez-vous demain à 10h pour découvrir le maillot Home de cette nouvelle saison ! 🔴⚫️ #MaillotHome pic.twitter.com/UtIAXTWFMH — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 24, 2020

Mais que s'est-il passé durant cette saison ? En 1986, les Stadistes remportaient le 9e titre de Champion de France face à un voisin bien connu, le SU Agen. En demi-finale, les Toulousains dominaient un autre voisin bien connu : le SC Graulhet (21-12). Sous les ordres du capitaine Serge Gabernet, aujourd'hui professeur d'EPS dans un lycée du sud toulousain, les Rancoule, Bonneval, Charvet, Novès, Portolan, Cigagna ou autres Rougé-Thomas remportaient une finale au jeu médiocre (16 à 6). Ce sera sur une interception en fin de match de Guy Novès qui enverra Eric Bonneval à l'essai que le Stade Toulousain sera sacré Champion de France.

Lors de la saison 1985-86, nos Stadistes remportaient leur 9ème titre de Champion de France face au SU Agen.

Reconnaissez-vous les joueurs de l’époque ? 🧐 pic.twitter.com/08pkfFLq6e — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 23, 2020

Le club dévoile donc son maillot home en hommage à cette saison et les rayures sont bien présentes. C'est un retour aux sources plutôt réussi pour le club de la ville rose et la présentation dans la salle des illustres à la mairie de Toulouse rend le maillot plus percutant. Nike a repris le nom de la salle pour en faire un slogan : "L'illustre Stade Toulousain".