Top 14. Signature d'Azéma à Toulon : l'ASM a saisi la Commission Juridique de la LNR

Clermont a publié une mise au point suite à l'officialisation de l'arrivée de Franck Azéma comme entraîneur de Toulon. Elle demande des précisions à la LNR.

Top 14. Comme attendu, Franck Azéma est le nouvel entraîneur du RCT !Franck Azéma à Toulon c'est officiel depuis ce jeudi après-midi. Le RCT a annoncé l'arrivée du technicien en provenance de Clermont. Et ce, alors qu'il était sous contrat avec l'ASM jusqu'en 2023. Une signature qui n'est pas passée inaperçue du côté du Michelin. Moins de deux heures après le communiqué du club varois, la formation auvergnate s'est fendue d'une mise au point sur son site officiel. "Le premier enseignement qu’apporte la signature de Franck Azéma au RCT, confirme à nouveau qu’il s’estime être libéré de toute obligation vis-à-vis de l’ASM, suite à sa résiliation unilatérale du contrat qui le liait à notre club." Si Clermont ne s'oppose pas à sa signature à Toulon, elle estime cependant être dans son droit en ce qui concerne des indemnités. Ainsi, "la SASP de l’ASM Clermont Auvergne a saisi la Commission Juridique de la Ligue Nationale de Rugby" pour confirmer cela.



Il a aussi été demandé à la Ligue "de se prononcer sur sa faculté d’homologation d’un nouveau contrat d’entraineur/manager professionnel, dans le cas d’un litige financier non réglé avec l’ASM." Quelques jours après la fin de la collaboration entre Patrice Collazo et Toulon, la direction varoise pensait avoir trouvé son remplaçant. Mais Azéma va-t-il seulement pouvoir commencer à travailler si toutes les formalités ne sont pas réglées ? Toulon, qui a déjà indemnisé Toulouse pour le transfert de Cheslin Kolbe, pourrait avoir à mettre la main au portefeuille pour s'offrir son nouvel entraîneur. "Si le désaccord devait persister sur le montant des indemnités dues au club, nous nous laissons toute latitude pour engager alors les suites judiciaires nécessaires afin éclaircir et de régler cette situation", a ainsi commenté le président clermontois Jean-Michel Guillon. Ce que l'ASM estime être une rupture unilatérale d'un contrat pourrait créer une jurisprudence. "Par cette demande, le club souhaite éviter que la Ligue ne valide, de fait, la possibilité de rompre un lien contractuel sans aucune conséquence pour l’auteur de la rupture." Le prochain Clermont/Toulon programmé le 7 novembre s'annonce d'ores et déjà électrique.