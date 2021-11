COMPOSITION TOP 14. Clermont avec une charnière Parra-Hanrahan, Carbonel en 10 avec le RCT !

Pour le retour d’Azéma au Michelin, le match entre ces deux équipes s’annoncent très tendu. Découvrez ici les compositions des deux formations.

Pour ce deuxième week-end de doublon, Clermontois et Toulonnais devront prendre des points rapidement, pour ne pas voir leurs concurrents s'éloigner au classement. Et pour ce faire, les deux staffs ont aligné leur meilleure équipe possible, en prenant en compte internationaux et blessés. C'est notamment le cas de Clermont, qui, sans Penaud, aura aux ailes les deux Français Tiberghien et O'Connor. Parra et Hanrahan constitueront la charnière de l'ASM, en l'absence de Camille Lopez et Sébastien Bézy, toujours blessés. Devant, Iturria sera le capitaine, tandis que les leaders du pack Lee, Vahaamahina ou encore Jedrasiak seront titulaires. Sur le banc, notons la présence des trois jeunes Viallard, Michet et Dessaigne.

Clermont 1 Falgoux 2 Fourcade 3 Ojovan 4 Jedrasiak 5 Vahaamahina 6 Iturria (cap) 8 Lee 7 Cancoriet 9 Parra 10 Hanrahan 11 Tiberghien 12 Vili 13 Moala 14 O'Connor 15 Barraque 16 Beheregaray 17 Beria 18 Th. Lanen 19 Van Tonder



20 Viallard 21 Michet 22 Dessaigne 23 Ojovan

Côté Toulonnais, on veut aller chercher des points à l'extérieur, afin de remonter le plus rapidement possible au classement. Pour le retour de leur nouveau coach Azéma dans son ancien jardin, les Varois auront certainement à cœur de faire un gros match, face à des locaux 8ème avant cette journée. Les hommes en forme Luc et Cordin seront sur le pré, tandis que Carbonel retrouve une place de titulaire. Paia'aua sera au centre, en compagnie de Julien Hériteau. Rebbadj sera le capitaine, et pourra compter sur l'expérience de Lakafia et Étrillard. Setiano sera sur le banc, avec le jeune Salles, ainsi qu'Anthony Belleau.

