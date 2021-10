TOP 14. ASM CLERMONT. Plus de peur que de mal pour Camille Lopez ?

Sorti prématurément lors de la large victoire des Clermontois face aux Palois, Camille Lopez ne serait finalement pas gravement touché au genou.

Décidément, le destin aime faire peur aux Clermontois ces derniers temps. Après la vraie/fausse grave blessure de Sébastien Bézy la semaine dernière, c’est son compère de la charnière qui est concerné. Lors de la victoire bonifiée de l’ASM sur la Section Paloise (42-20) ce samedi 23 octobre, l’ouvreur Camille Lopez est sorti prématurément. Il est resté au sol après un duel aérien face au Palois Vincent Pinto. Sorti à la 2ème minute de jeu, le banc clermontois a eu quelques sueurs froides. Ces derniers imaginent dans un premier temps une grave blessure au genou qui mettrait à mal la probable dernière saison auvergnate du numéro 10 international. Cependant, et selon nos confrères de La Montagne, le joueur “a été victime d'une béquille et était un peu sonné après avoir cogné sa tête contre le sol à la réception de son saut.” Il pourrait donc reprendre assez rapidement du service. Une bonne nouvelle pour le joueur, mais aussi pour le reste de l’effectif clermontois dont il est le maître à jouer. Le réveil clermontois, Penaud le gamin, Parra, ASM/Pau a fait souffler le chaud et le froid sur les réseaux sociaux

#ASMSP | 3’ Sortie sur blessure de Camille Lopez visiblement touché sérieusement au genou.

Entrée de Gabin Michet

0-0 #YellowArmy — ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 23, 2021

Un événement qui n’a pas empêché les clermontois de connaître leur premier succès bonifié de l’exercice 2021/2022. Avec 5 essais, dont un doublé de Raka, les Auvergnats ont su mettre un coup de turbo en seconde mi-temps. Avec 36 points inscrits après la pause, les coéquipiers de Damian Penaud ont inversé la tendance puisque la Section Paloise menait à la 40ème minute de jeu. Le score était alors de 6 à 13 pour les Béarnais, par l’intermédiaire d’un essai de Clovis Le Bail et de la botte d’Antoine Hastoy. Autre fait marquant de cette partie, Morgan Parra a mis fin à une longue série de coups de pied réussis. Avec 48 réalisations d’affilée sans trembler, le demi de mêlée enregistre un record. Le précédent était détenu par une personnalité bien connue des Clermontois puisque l’ancien détenteur était l’illustre Brock James avec 41 ballons envoyés entre les perches.