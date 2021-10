Le réveil clermontois, Penaud le gamin, Parra, ASM/Pau a fait souffler le chaud et le froid sur les réseaux sociaux

Le match entre Clermont et la Section Paloise a accouché d'un scénario un peu fou. L'ASM a réalisé une énorme deuxième période pour s'imposer avec le bonus.

Camille Lopez sera bientôt innapte dans sa reconversion comme équipier au McDonald's d'Oloron #ASMSP — 🏆⭐❤️ LE DOUBLÉ 🖤🛡️🏆 (@AngelusCap) October 23, 2021

C'est sûr qu'on avait besoin d'une blessure de @Lopezcamille64 ... Bezy out Lopez out parfait 😪 #ASMSP — Julien Patriarca (@moulip) October 23, 2021

La vengeance est un plat que se mange froid … son insolence (#MHRASM) est récompensée cet après midi #ASMSP . Au vestiaire #camillelopez — Michaël💉⚓️ (@craps72) October 23, 2021

Se blesser à la réception d'un coup d'envoi c une sorte d'exploit#ASMSP — FAITBIEN (t'sais lire ?) Galthié (@FaitbienGalthie) October 23, 2021

Quand est ce que vos arbitres,vos délégués , vont s occuper des joueurs ou staff qui hurlent "OUI OUI OUIIIIIII" a chaque contest dans les rucks.

C est insupportable.

Ça donne envie de les tabasser !! #Top14 #lnr #ASMSP — Booling A. (@a_booling) October 23, 2021

Lanen comme à son habitude fait une faute 100% évitable. Et on va encore me dire qu'il faut lui laisser du temps de jeu. Il en a beaucoup et ne progresse pas. #ASMSP — Joël PRAT (@JoNuts48) October 23, 2021

Ahh la faute débile de Lanen...

Ça faisait longtemps.#ASMSP — Pyody (@pyody63) October 23, 2021

Quelle purge ce début de match ! Heureusement que ce n'est plus l'heure de la sieste... #ASMSP — Vincent (@phercyneo) October 23, 2021

On est trop à la ramasse sur les soutiens #ASMSP — LuLu (@___LuLu______) October 23, 2021

Ziggy t es gratteur man le super héro de La Défense paloise #asmsp — Robert Papadéborde (@rPapadeborde) October 23, 2021

C’est lent désolé de l’écrire mais la sortie de Lopez a tout désorganisé #ASMSP — JYC sancy (@jycarton) October 23, 2021

25 min, des conditions parfaites, un adversaire faible. Mais évidemment on rentre pas dans le match, on fait pas 3 temps de jeu, on est indiscipliné et sans envie. Incompréhensible. #ASMSP — Antonin Sanchez (@AntoninSanchez) October 23, 2021

On est en place, fébrile un peu mais cette @SectionPaloise n’a rien à voir avec la saison dernière #asmsp — Robert Papadéborde (@rPapadeborde) October 23, 2021

Jeu de mains … jeu de palois #asmsp — Robert Papadéborde (@rPapadeborde) October 23, 2021

Une deux maddocks jale … je fixe je donne … une deux Jale maddocks … et clovis entre les barres #asmsp — Robert Papadéborde (@rPapadeborde) October 23, 2021

Et ce qui devait arriver... Une attaque simple mais efficace de la Section qui va au bout. Que ça fait mal de voir à quel point on est en difficulté. #ASMSP — Joël PRAT (@JoNuts48) October 23, 2021

Non mais en fait on ne défend plus jamais ? D'accord #ASMSP — Guillaume P. (@GuillaumePGT) October 23, 2021

#ASMSP les surcotés Jedrasiak, Cancoriet, Slimani, Laden etc, je ne suis même pas sur qu'en pro D2 ils seraient au dessus du lot — Paillade15 (@maitreobiwanken) October 23, 2021

Bon ben c'est confirmé par @canalplus on est fantomatique. #ASMSP — Julien Patriarca (@moulip) October 23, 2021

Les jaunards, bien inoffensifs et assez maladroits, sont logiquement menés à la pause. Les Palois ont la main sur le ballon, occupent le camp clermontois. Ça se présente pas trop bien. 6-13 #ASMSP — Olivier Bernasson (@obernasson) October 23, 2021

Pas d’ouvreur, pas de victoire

Ne pas avoir mis Hanrahan sur la feuille de match, c’est juste incompréhensible !!#ASMSP — Stéphane Fort (@Stephane_Fort) October 23, 2021

Mais des deux côtés quelle pauvreté #ASMSP @Stephane_Fort — Jaunard 78 (@Jaunard78) October 23, 2021

Ça se réveil c'est bien au moins ils savent se remettre à minima en question. #asmsp — Ju' (@nanard_dupond) October 23, 2021

fin de série pour Parra :/ #ASMSP — Titou (@titouan_lch_) October 23, 2021

Bon j'ai gueulé résultat 2 essais en 5mn #ASMSP

21-16 à la 55eme pic.twitter.com/oBCTVE7aLe — POINTUD Pascal (@PASCALPOINTUD) October 23, 2021

L’ASM a accéléré nettement. Ça sera normalement bon pour eux s’ils ne se rendorment pas. La Section a eu du mal à la reprise. #ASMSP — Keeponrockin' (@keeponrockin1) October 23, 2021

J’aurai pas aimé être dans le vestiaire à la MT #ASMSP — Baaps (@baapsss) October 23, 2021

Quand on a l’envie et on y met les ingrédients on peut en faire des choses des belles d’ailleurs même avec des blessés et absents #ASMSP — Pierre Arnaud (@PierreArnaud25) October 23, 2021

Ma parole c'est un carnage !! Un essai toutes les 4 minutes !! Et encore #raka mais à la conclusion cette fois !! Une fois encore les #jaunards nous emmènent en ascenseur émotionnel !! #ASMSP — Julien Patriarca (@moulip) October 23, 2021

3e essai jaune, Pau ne voit plus le jour et encaisse 22 points en 17 mn. Ça a du souffler un peu dans le vestiaire à la mi temps #ASMSP — Olivier Bernasson (@obernasson) October 23, 2021

On est zinzin là qu'est ce qui nous arrive ?????? 🟡🔵 #ASMSP — Clément 🔻 (@ClemBougnat) October 23, 2021

La piquouse à la mi temps à été efficace. 🤣

2 salles 2 ambiances.

Surprenante équipe.

Mais attention à ne pas se relâcher#ASMSP — Cybervulcans (@Cybervulcans) October 23, 2021

Ils ont du prendre une gueulante parce que c’est méconnaissance par rapport à la première mi-temps #asmsp — LuLu (@___LuLu______) October 23, 2021

On joue encore une mi temps sur 2 😤#ASMSP — jddqo (@Jddqo) October 23, 2021

Mais qu'est-ce qu'il se passe ????? Doublé pour #raka !!! De la folie. Une action un essai. #ASMSP — Julien Patriarca (@moulip) October 23, 2021

Punaise ça a du gueuler très très fort à la mi temps ! Jono a du leur mettre une sacrée branlée ! #ASMSP — Screech63 💉💉 (@Screech631) October 23, 2021

J'ai lâché l'affaire à la mi-temps, trop énervé contre l'arbitre et l'équipe. Je reviens 30 minutes plus tard et Clermont a mis 29 pts de plus 😵😵#ASMSP — ptimayovergnat 💉💉 (@ptimayovergnat) October 23, 2021

Bon quand on est moins dans le replacement défensif c’est … catastrophique… moins de mouvement moins de contrôle moins de placage plus de globe trotters et de têtes en l’air … mauvaise passe #asmsp — Robert Papadéborde (@rPapadeborde) October 23, 2021

Comment peuvent-ils faire une première mi-temps comme ça et nous sortir un tel festival en seconde ? C'est quand même ahurissant. #ASMSP — Julien Patriarca (@moulip) October 23, 2021

C'est vraiment gênant, la Section fait 40 min par match...totalement insuffisant encore une fois, retour à la réalité...#ASMSP#rmclive — Memo Del Sevilla (@PuroMemo) October 23, 2021

Très belle victoire avec le bonus ça fait beaucoup de bien.

Le jour où on enchaîne 2 2ele mi temps comme aujourd'hui on pourra espérer rivaliser avec les meilleurs.

Belle perf 👍👍#ASMSP — Cybervulcans (@Cybervulcans) October 23, 2021

Si on m'avait dis à la mi-temps qu'on allait non seulement gagner mais en plus prendre le BO... 😂 #asmsp — Ju' (@nanard_dupond) October 23, 2021

Grosse 2e mi temps des Jaunards. 1er bonus offensif de la saison, 2e victoire d'affilée. L'ASM dormira dans les 6 ce soir en attendant les matchs de demain. #ASMSP — Olivier Bernasson (@obernasson) October 23, 2021