VIDEO. Top 14. Le Stade Français réussit à perdre malgré le bonus offensif face à Montpellier

Ce samedi, le Stade Français a décroché le bonus offensif grâce à quatre essais marqués mais aussi le bonus défensif face à Montpellier en Top 14.

Le stade Jean Bouin a vu Montpellier s'imposer face au Stade Français (27-31). Et ce alors que les Parisiens ont décroché le bonus offensif à la faveur de quatre essais inscrits par Chapuis, Glover et un doublé d'Etien. En face, les Héraultais n'ont eu besoin que d'une réalisation de Tisseron à la 67e pour l'emporter ! "C’est horrible de perdre des matches comme ça. Ça fait longtemps que je n’avais pas eu un tel sentiment, d’être dominateur en attaque et de tout donner à l’adversaire. On se refout dans la merde. On retombe tout en bas du classement. On sait qu’on va passer des semaines difficiles", a commenté Arthur Coville via L'Équipe. Tout semblait bien embarqué pour les locaux. Puis, il y a eu ce carton jaune adressé à Paul Gabrillagues et ce 13-0 infligé par les visiteurs. Louis Foursans a été décisif avec cinq pénalités. Bouthier, non retenu avec les Bleus, a aussi pesé sur le résultat final avec une passe décisive sur l'essai mais aussi un drop à la 70e pour sceller cette victoire ô combien importante la course à la qualification. Le MHR occupe désormais la troisième place du classement tandis que le Stade Français est 10e après avoir décroché un double bonus.