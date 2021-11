Top 14. Montpellier. Alexandre Ruiz, l'atout caché du MHR ?

Arrivé à Montpellier cet été, l'ancien arbitre Alexandre Ruiz a peut-être déjà installé sa patte dans le jeu du MHR. Explications.

C'était l'une des infos les plus surprenantes de l'année dernière. Alexandre Ruiz, qui arbitrait sur les terrains du Top 14 depuis 2011, allait désormais rejoindre le staff de Montpellier. Une décision qui pouvait paraître surprenante, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, M. Ruiz était l'un des meilleurs arbitres français, qui arbitrait très souvent les principales affiches de notre championnat. De plus, ce dernier n'avait que très peu d'expérience en tant qu'entraîneur, lui qui n'a été qu'à la tête des avants de Sète (Honneur), et qui a aidé le club de Cognac (Fédérale 1). Néanmoins, PSA lui a fait confiance pour se charger de la défense de Montpellier pour cette saison. Et après 10 journées, on peut déjà sentir un impact très positif. Explications.

Le MHR : une défense bien plus solide

Si l'on parle énormément du Stade Toulousain et de Bordeaux, il ne faut néanmoins pas oublier Montpellier, qui, mine de rien, pointe à la 3ème place du championnat ! Un classement que les joueurs de PSA n'ont pas volé, tant ils semblent de plus en plus solides. Notamment en défense, où ces derniers ont réalisé depuis le début de la saison plus de 1400 plaquages (en moyenne 140 par match), et n'ont raté que 11% de ces derniers, soit le plus bas taux en Top 14. Un dévouement qui porte ses fruits, puisque le MHR est désormais la 5ème meilleure défense en termes de points pris. Des performances bien au-delà des standards de la saison passée, qui prouvent que Ruiz a déjà installé de nouvelles choses. D'autant plus qu'à part la défense, il semblerait que l'équipe de Montpellier se soit améliorée dans un autre secteur de jeu, où l'ancien arbitre est maître.

89% 89% de leurs plaquages cette saison. C'est le meilleur taux de réussite du championnat, devant le LOU et Les Montpelliérains ont réussicette saison.de réussite du championnat, devant le LOU et La Rochelle (85%).

La discipline : aussi un changement ?

Forcément, lorsqu'un ancien arbitre semi-professionnel rejoint votre staff, vous espérez qu'il puisse vous être utile en termes de discipline. Et même si Alexandre Ruiz ne s'occupe officiellement que de la défense, on pourrait se demander s'il ne donne pas également son expertise sur ce secteur de jeu. Car depuis le début de saison, le MHR n'est que très peu pénalisé : en témoigne le dernier match face au Stade Français, où les coéquipiers de Yacouba Camara n'ont concédé que 5 fautes (dont deux potentiellement tentables). Une impression qui se matérialise par ce chiffre : les adversaires du MHR, n'ont inscrit cette saison que 22 pénalités. Personne n'a fait mieux à part le Stade Toulousain (14) pour le moment. Ceci nous montre donc que, au-delà d'être discipliné, Montpellier ne commet que très peu de fautes dans son camp, ce qui lui permet de ne pas encaisser trop de points au pied. Alors, est-ce dû à l'arrivée d'Alexandre Ruiz, ou est-ce une simple coïncidence ? On vous laisse juger par vous-même.

Toujours est-il que le MHR semble désormais bien parti pour délivrer une grosse saison, après un exercice 2020-2021 plutôt décevant.