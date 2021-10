Équipe de France. Sekou Macalou à l'aile, véritable option ou fantaisie totale ?

Lors de l'annonce du groupe des 42 qui prépareront la tournée d'automne, Fabien Galthié a émis l'hypothèse que Sekou Macalou pourrait dépanner à l'aile.

Après le repositionnement de Bastareaud en 8, celui de Macalou à l'aile ? Si tout n'est qu'utopie pour le moment, la déclaration du sélectionneur Fabien Galthié ce lundi peut poser question. En effet, lors de l'annonce des 42 joueurs qui auront la chance de préparer la tournée d'automne, un journaliste a demandé au sélectionneur de s'expliquer sur le choix de prendre le Parisien, au détriment d'un Tolofua par exemple. Voici la réponse de Fabien Galthié : "Sekou Macalou est un joueur qui peut jouer à tous les postes de la troisième ligne, mais aussi un joueur qui peut jouer à l'aile par exemple. Et dans certaines projections, c'est quelque chose qui peut nous intéresser". Alors, Sekou à l'aile, vraiment envisageable ?

XV de France. Pourquoi Macalou ne s'est-il toujours pas imposé au sein du XV de France ?

Une position qu'il a déjà occupé

Aussi fou que cela puisse paraître, l'ancien joueur de Massy a déjà été utilisé à ce poste ! De rares fois certes, mais c'est déjà arrivé ! Plus exactement en 2017, lors d'une rencontre face au Castres Olympique. Depuis ce jour, il n'a plus jamais commencé à l'aile. Mais il lui est arrivé en revanche d'occuper ce poste en cours de match ! Une option de secours, qui a plus que fait le job. Que ce soit lors du match de barrage de Challenge Cup face à Cardiff la même année, ou encore lors d'un match de Top 14 face au Stade Toulousain en 2019, Macalou a toujours su remplir ce rôle à la perfection, en inscrivant 3 essais lors de ces deux rencontres. De plus, il a inscrit de nombreux essais tout au long de sa carrière lorsqu'il était en bout de ligne, en témoigne le dernier en date face à Perpignan. Suffisant pour le tester à ce poste ?

Castres passe à travers son match, Macalou à travers la défense [VIDÉO]

Une polyvalence intéressante sur le banc

Si l'on a tous compris que Galthié ne compte pas utiliser le Parisien en tant que titulaire à l'aile, sa polyvalence pourrait en revanche permettre au staff des Bleus de composer un banc en 6-2 dans certains matchs. En effet, dans l'optique où Macalou pourrait rentrer à l'aile, Galthié pourrait alors opter pour un banc des remplaçants avec 6 avants (dont Macalou), et 2 trois-quarts. et selon les besoins de l'équipe, ou bien selon la physionomie du match, le sélectionneur aura le choix entre faire entrer Sekou Macalou devant, ou bien derrière. Et c'est d'ailleurs peut-être ça, la vraie idée de Fabien Galthié.

Problème ? Le jeu au pied

Si nous ne doutons pas de sa vitesse hors normes, ainsi que de ses qualités défensives, nous pouvons néanmoins nous poser des questions sur la qualité de son jeu au pied. Si nous n'avons que rarement eu l'occasion de voir Macalou à l'œuvre (pour ne pas dire jamais), il est fort à parier que le jeu au pied ne fait pas partie de sa palette technique. Un gros souci, dans un rugby où les ailiers doivent de plus en plus se servir de cette arme pour dégager leur camp. De plus, avec la nouvelle règle 50/22, la défense du triangle arrière a été totalement modifiée : les ailiers doivent davantage couvrir leur ligne de touche, ce qui n'est pas une mince affaire, même pour des spécialistes du poste. On imagine donc toutes les difficultés que pourrait rencontrer le troisième ligne, d'autant plus au niveau international.

Au vu de tous ses facteurs, l'option de Sekou Macalou à l'aile reste bien évidemment une solution de secours pour le moment. D'autant plus que sa présence physique et son abattage en défense seront très précieux dans le cœur du jeu. Toujours est-il que cette solution existe, et qui sait, nous surprendra peut-être.