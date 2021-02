Castres passe à travers son match, Macalou à travers la défense [VIDÉO]

Le Stade Français Paris s'est imposé à domicile face à des Castrais très peu inspirés. Le retour de Sekou Macalou est à noter.

L'affiche du dimanche soir a été changée à la dernière minute après le report de La Rochelle vs Toulouse. Les amateurs de rugby ont donc pu assister à un Stade Français vs Castres à la place. Et il fallait aimer le rugby plus que de raison pour tenir 80 minutes devant Canal+. Le Stade Français s'est imposé sur le score de 29 à 9 avec un point de bonus, mais le score aurait pu être bien plus lourd pour les Castrais.

Le secteur de la touche des Tarnais a complètement failli pour le plus grand bonheur des hommes de Gonzalo Quesada. La première lumière vient de Pablo Matera qui transperce la défense avec une course droite. Derrière, le match n'a été que des petites bribes de rugby avec un Sekou Macalou de retour depuis son dernier match à l'Autumn Nations Cup face à l'Angleterre. Auteur de deux essais, dont un suite à un en-avant de Baptiste Delaporte sur un renvoi, le troisième ligne a été plutôt actif. Sa deuxième réalisation survient sur l'aile après un beau travail de Kylan Hamdaoui qui décale Veainu. Ce dernier n'a plus qu'à envoyer Sekou en terre promise.