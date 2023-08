COUPE DU MONDE. Quels clubs de Top 14 sont les plus représentés ?

Dans une dizaine de jours, la Coupe du Monde débutera, par un match entre la France et les All Blacks. Une compétition où l’on devrait apercevoir de nombreux joueurs de Top 14.

Fans de rugby, vous devez certainement, tout comme nous, compter les jours qui vous séparent du début de la Coupe du Monde. Et c’est bien normal, tant l’attente autour de cette compétition est immense. L’occasion pour nous de voir jouer le XV de France certes, mais pas que ! En effet, le Mondial sera aussi l’occasion de voir évoluer les stars de nos clubs de Top 14 préférés, avec leur sélection respective. C’est bien simple, plus de 100 joueurs du meilleur championnat du monde ont été retenus pour participer à cette compétition (106 exactement).

Un chiffre qui nous a fait réfléchir à la question suivante : quels sont les clubs de Top 14 les plus représentés ? Car si des équipes comme Toulouse ou La Rochelle semblent logiquement être les favorites de ce classement, nous avons décidé d’en avoir le cœur net. Pour ce faire, voici donc le classement des clubs de Top 14 qui seront les plus représentés durant la Coupe du Monde, de la dernière à la première place !

Dernier de ce classement, le Castres Olympique aurait même pu n’avoir aucun de ses joueurs durant la Coupe du Monde. En effet, le seul appelé, Santiago Arata, s’est blessé il y a de cela quelques semaines. Par chance, celui-ci pourra tout de même disputer le Mondial en France.

13ᵉ : Oyonnax, 2 joueurs

Son classement est assez logique, étant donné que le club d’Oyonnax est le seul promu de cette saison 2023-2024. Néanmoins, l’équipe de l’Ain peut se targuer d’être représentée par deux joueurs : Mafi (Toga), ainsi que Bettencourt (Portugal). Pas mal pour un promu !

Si l’ASM est aussi bas dans le classement, ce n’est pas totalement de sa faute. En effet, le club aurait pu voir un autre de ses joueurs porter les couleurs de son équipe nationale, en la personne de Peceli Yato. Mais voilà, le Fidjien a décidé de renoncer au Mondial, afin de retourner en Auvergne. De ce fait, seuls 4 Clermontois seront à la Coupe du Monde : Lavanini, Kremer (Argentine), Lee (Samoa), ainsi que Moala (Tonga).

11ᵉ : Stade Français, 5 joueurs

Barragiste lors de la saison dernière, le Stade Français sera peu représenté lors de cette Coupe du Monde. Hormis bien sûr Sekou Macalou, seulement 4 joueurs Parisiens seront sur les terrains de l’Hexagone en septembre : Alo-Emile (Samoa), Halaifonua (Tonga), Tsutskiridze (Géorgie), ainsi que Marchant (Angleterre).

Après le Stade Français, 3 clubs de Top 14 possèdent autant de joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Tout d’abord Pau, qui peut compter sur ses Géorgiens Papidze et Gorgadze, ainsi que Fisi’ihoi (Tonga), Tagitagivalu (Fidji), Manu (Samoa), ainsi que Sam Whitelock (Nouvelle-Zélande).

Ensuite, nous retrouvons Bayonne, qui verra Tagi et Maqala (Fidji), mais aussi Mikautadze et Aprasidze (Géorgie) disputer la Coupe du Monde. Sans oublier bien sûr l’Uruguayen Leindekar, ainsi que l’Argentin Bruni.

Enfin, parlons du MHR, qui a également 6 joueurs sélectionnés : Willemse et Vincent (France), Japaridze (Géorgie), Reinach (Afrique du Sud), Garbisi (Italie), ainsi que Lam (Samoa).

7ème, 6ᵉ, 5ᵉ et 4ᵉ : Lyon, Bordeaux, Perpignan et le Racing 92, 9 joueurs

Comme tout à l’heure, nous avons ici une égalité entre ces 4 équipes. À commencer par l’UBB, qui compte un grand nombre d’internationaux français (Falatea, Lucu, Jalibert, Moefana, Bielle-Biarrey, Penaud), mais aussi trois joueurs étrangers : Tameifuna et Coleman (Tonga), ainsi que Petti (Argentine).

Passons ensuite à l’USAP. L’une des surprises de ce classement compte effectivement neuf joueurs qui auront la chance de participer à l’aventure de la Coupe du Monde : Ceccarelli et Allan avec l’Italie, Ruiz et De La Fuente avec l’Argentine, ainsi que Lam et Fa’aso’o avec les Samoa. Pour le reste, on note Orie avec l’Afrique du Sud, Taumoepeau avec les Tonga, et Tadjer avec le Portugal.

Même tarif pour le LOU et ses 9 internationaux, parmi lesquels on retrouve bien évidemment deux membres du XV de France : Couilloud et Taofifenua. Ces derniers affronteront d’ailleurs en poule les Italiens Ioane et Page-Relo. Enfin, 5 autres Lyonnais participeront à la compétition : Fotuaika (Tonga), Saghinadze (Géorgie), Taufua (Samoa), Niniashvili (Géorgie), ainsi que Radradra (Fidji).

Dernier club avec 9 représentants pour le Mondial, le Racing 92, qui suivra certainement de près les performances de Woki et Fickou avec les Bleus, mais aussi celles de Gogichashvili (Géorgie), Nyakane et Kolisi (Afrique du Sud), Rowlands (Pays de Galles), Tuisova et Habosi (Fidji), ainsi que celles d’Imhoff (Argentine).

Coupe du monde. Siya Kolisi désigné capitaine de l’Afrique du Sud 3ᵉ : La Rochelle, 11 joueurs

Double champion d’Europe en titre, le Stade Rochelais est la 3ᵉ équipe la plus représentée du Top 14. En même temps, lorsque l’on compte sept internationaux français (Wardi, Bourgarit, Atonio, Boudehent, Alldritt, Hastoy, Danty), difficile de ne pas faire partie du podium ! Ajoutez à cela les sélections de Sclavi (Argentine), Skelton (Australie), Botia (Fidji) et Seuteni (Samoa), et vous comprenez mieux pourquoi le Stade Rochelais est si haut dans le classement.

2ᵉ : Toulon, 13 joueurs

Petite surprise, le RCT est à la 2ᵉ place du classement, devant le dernier finaliste du Top 14. Pas énormément représenté chez les Bleus (Gros, Ollivon et Villière), le RCT a néanmoins de nombreux internationaux étrangers. Que ce soit en Europe, avec Gigashvili (Géorgie), Ribbans (Angleterre), White (Écosse) et Biggar (Pays de Galles), ou dans le Pacifique, avec Alainu’uese, Paia’aua (Samoa), Waisea, Wainiqolo (Fidji) et Fainga’anuku (Nouvelle-Zélande), Toulon sera représenté par diverses nations. Sans oublier bien sûr le troisième ligne Isa, avec l’Argentine.

Si la deuxième place a pu vous surprendre, ce n’est certainement pas le cas de la première. Bien aidé par ses 10 internationaux français (nombre qui aurait pu être porté à 11 sans la blessure de Ntamack), le Stade Toulousain sera l’équipe du Top 14 la plus représentée lors de cette Coupe du Monde, avec 17 joueurs concernés. Hormis le XV de France, les dirigeants du Stade Toulousain regarderont certainement avec une attention particulière les matchs de l’Argentine (Mallia et Chocobares), mais aussi ceux de la Nouvelle-Zélande (Laulala), de l’Australie (Arnold), de l’Angleterre (Willis), des Tonga (Ahki), ou encore de l’Italie (Capuozzo).