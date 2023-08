XV DE FRANCE. Plus de 800 sélections, 8 clubs représentés… La liste des Bleus en chiffres

Fabien Galthié a annoncé ce lundi le groupe des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde. Une liste pleine de chiffres marquants.

Ça y est, l’une des dernières étapes qui mène à la Coupe du Monde 2023 vient d’être passée. En effet, le sélectionneur des Bleus, Fabien Galthié, a annoncé ce lundi la liste des 33 joueurs qui disputeront cette compétition. Un groupe où l’on retrouve des joueurs expérimentés comme Atonio, Fickou, ou encore Alldritt, mais aussi quelques jeunes éléments, comme Louis Bielle-Biarrey ou Paul Boudehent.

D’ailleurs, ces derniers sont les deux joueurs les moins expérimentés, puisqu’ils comptabilisent à eux deux seulement 5 caps (2 pour Boudehent, 3 pour Bielle-Biarrey). Un écart conséquent avec le plus expérimenté de ce groupe France, Gaël Fickou. En effet, le centre du Racing 92 compte (déjà) 80 sélections. Soit presque un dixième de la totalité des sélections de cette liste (803).

Ce qui nous frappe lorsqu’on regarde de plus près cette liste, c’est avant tout l’équilibre qu’elle comprend. En effet, celle-ci contient plusieurs joueurs habitués au niveau international, tout en ayant incorporé plusieurs nouvelles têtes. Ce qui, au final, donne une moyenne d’âge de 26,8. Bien entendu, le pilier droit de La Rochelle Uini Atonio est le plus âgé du groupe, avec ses 33 printemps. Notons également davantage de jeunesse chez les lignes arrières, même si l’écart reste mince (25,8 ans de moyenne chez les ¾, et 27,6 ans chez les avants).

Des chiffres qui, au-delà de témoigner d’un équilibre soigneusement recherché, nous montre également le chemin parcouru par ce groupe France, très inexpérimenté lorsque Fabien Galthié prend les commandes des Bleus en 2019. D’ailleurs, la moyenne de sélections de l’équipe (24,3) démontre également que ce groupe s’est construit ensemble, durant le mandat de Fabien Galthié.

Si jusqu’alors, nous nous sommes attardés sur l’expérience de ce groupe France, revenons maintenant sur les membres qui le composent. Et sans surprise, l’on y retrouve une majorité de joueurs toulousains et rochelais. Ultra-dominateurs durant toute la saison, les deux derniers finalistes du championnat fournissent 17 des 33 joueurs de cette liste (10 Toulousains, et 7 Rochelais). Des chiffres marquants, surtout lorsque l’on sait que Ntamack (blessure) et Meafou (non sélectionnable) auraient certainement pu faire partie de ce groupe. Pas étonnant qu’avec ce pourcentage, Toulouse et La Rochelle se soient inclinés lors de la première journée de Top 14.

Derrière, un autre club est (très) bien représenté : l’Union Bordeaux-Bègles. Avec 6 joueurs (en comptant Damian Penaud, arrivé à l’intersaison), celle-ci se place juste derrière les deux stades. C’est bien simple, ces 3 clubs représentent à eux seuls 70% de la liste des Bleus. Pour le reste, on compte 3 joueurs du RCT, 2 joueurs de Lyon, du Racing 92 et de Montpellier, ainsi qu’un joueur du Stade Français. Finalement, ce n’est pas moins de 8 clubs du Top 14 qui sont représentés ici.

En bref, que retenir de cette liste réalisée par le staff des Bleus ? Peut-être un équilibre plutôt juste en termes d’expérience, mais aussi une représentation énorme de rochelais et toulousains. Rien de bien gênant, au contraire, puisque ces derniers pourront apporter leurs automatismes à un XV de France qui n’en manquait déjà pas…

