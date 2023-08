RUGBY. Le regard de la presse sur la victoire ''aboutie'' et sérieuse du XV de France sur les Fidji

Ce samedi soir, les supporters nantais ont vibré devant la prestation des Bleus à quelques semaines de la Coupe du monde. Qu'en a pensé la presse ?

Une victoire en poche pour le XV de France, qui s'est imposé avec un score de 34-17 face à des Fidji survoltées. Pour Planet Rugby, cette rencontre a montré que "les Bleus avaient une belle profondeur de banc, tandis que les Flying ijians ont brillé avec le ballon en main."



Une bataille féroce qui n'a cependant pas laissé de bobos qu'un bon repos et des massages ne pourront pas soigner. Un avantage à ce stade de la préparation. Avec ce succès, la France signe sa 13e victoire consécutive à domicile, un exploit qui n'a pas échappé au site anglais, soulignant au passage l'arbitrage exemplaire de Nika Amashukeli.



Les performances individuelles ont également été sous les projecteurs. François Cros, de retour, a été le fer de lance du combat, "perturbant les rucks comme s'il n'avait jamais quitté le terrain". Arthur Vincent, ce roc au centre, a démontré son leadership incontestable et son jeu défensif sans faille. Mais c'est Jaminet qui a volé la vedette, marquant 19 points et montrant une maîtrise parfaite du jeu au pied.



L'Australien Perthnow ne tarit d'ailleurs pas d'éloges à son égard tandis que Planet Rugby ne peut s'empêcher d'évoquer Matthieu Jalibert suite au forfait de Romain Ntamack. Si de nombreuses options existent à l'ouverture avec Ramos ou encore Dupont, compte tenu du vivier chez les 9, le Bordelais est le favori selon le site spécialisé. Jalibert "a fait une entrée fracassante, contrôlant le jeu d'une main de maître". Mais c'est surtout en défense que le joueur de l'UBB a impressionné les observateurs et fait plaisir à Shaun Edwards. Réputé pour son attaque percutante et beaucoup moins pour ses plaquages, il a été parfait dans ce domaine avec 8 plaquages. Alors que certains supporters pouvaient craindre des errances dans ce domaine, il n'a pas rechigné à monter fort sur les puissants attaquants fidjiens.



Son concurrent Antoine Hastoy, titulaire, "est resté sobre dans son jeu, ne se mettant pas forcément en avant", estime le Midi Olympique. Via son site, le journal spécialisé ne porte pas le même regard que Planet Rugby sur la prestation de Jalibert. "Si lui non plus n'a pas perdu de points, il n'en a pas vraiment gagné non plus." Et ce, contrairement à Jaminet, qui "a passé l'examen final avec succès et cela ne fait pas faire les affaires d'un certain Brice Dulin". Présent en tribunes, le Rochelais pourrait bien rester à quai.



Malgré la défaite, Simon Raiwalui, l'entraîneur fidjien, trouve des motifs de satisfaction dans ce match physique et intense via l'Equipe : "Il y a des choses satisfaisantes, on a été bons dans les duels, on a réussi à garder le ballon, à varier, mais on n'a pas trouvé la constance que l'on espérait. La France nous a mis sous pression dans les rucks, Danty a été excellent au milieu du terrain." Le Midol de se demander si le staff ne lui avait pas un peu mis la pression quant à ses prestations précédentes en vue du choc face aux All Blacks. "Force est de constater que le trois-quarts centre a bien reçu le message, et qu'il a réalisé une prestation très encourageante".



La France peut se réjouir de cette performance solide, mais la route ne fait que commencer. "Ce troisième match de préparation est probablement le plus abouti de tous pour les hommes de Fabien Galthié. Sans ses stars, ce samedi, les Bleus ont montré de belles choses face à la rudesse fidjienne et semblent monter en puissance." La dernière épreuve avant le Mondial sera face à l'Australie, et la tension monte à mesure que le grand rendez-vous approche.