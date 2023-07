VIDEO. Bronco, cardio, Muscu, un influenceur fitness en bave comme jamais pendant la préparation du Stade Français

Antoine Fombonne, youtubeur fitness, spécialisé en préparation physique, a participé à la première journée de pré-saison du Stade Français. Et il en a bavé.

Les clubs du Top 14 ont repris la route de l'entraînement en vue de la saison 2023/2024. Et si celle-ci va être interrompue pendant la Coupe du monde, pas question de faire une demie préparation. C'est maintenant que tout se joue (ou presque). Pour se donner toutes les chances de se qualifier pour les phases finales, c'est maintenant qu'il faut en baver.



Du côté du Stade Français, la reprise a eu lieu le 10 juillet dernier. Et ce qu'on peut dire, c'est que les Parisiens n'ont pas été épargnés par le staff. "Les premiers entraînements ont été si intenses que les garçons ont été un peu choqués… Nous essayons de pousser le curseur au maximum afin de réaliser le meilleur début de saison possible", a commenté Paul Gustard, entraîneur de la défense, via le Midi Olympique.



Pour rappel, trois journées de championnat vont avoir lieu avant le coup d'envoi de la Coupe du monde le 8 septembre prochain. Puis le championnat sera en pause pendant la compétition. C'est le moment d'engranger un maximum de points avant le retour des internationaux. Le club de la capitale entend bien démarrer pied au plancher face à l'USAP, Oyonnax et Montpellier.



Un seul match amical est prévu au programme face à Bayonne le 11 août. L'accent va donc être mis sur la préparation sans pour autant laisser le rugby de côté. "Nous ferons simplement dans quelques jours un entraînement dirigé avec Massy, histoire de familiariser les joueurs avec le système de jeu."



Mais avant cela, les joueurs vont devoir transpirer. Et ce qu'on peut dire, c'est que les entraîneurs n'ont pas lésiné sur le programme. Antoine Fombonne, youtubeur fitness, spécialisé en préparation physique, en a fait l'expérience lors du premier jour de pré-saison du Stade Français.



S'il n'a pas le physique d'un joueur professionnel, il est plutôt en forme. Cependant, il ne s'attendait pas à en baver autant. Comme les joueurs parisiens, il a passé plusieurs tests pour déterminer ses capacités. Puis il a eu droit à une séance de cardio à base de rameur de Wattbike qui aurait fait vomir n'importe lequel d'entre nous. Respect à lui ! VIDEO. Barrett prouve une fois de plus qu'il est un extraterrestre au Bronco TestMais ça, c'était juste le matin ! Durant l'après-midi, Antoine Fombonne a pu toucher un peu le ballon avec les autres joueurs du club. Et comme eux, il a aussi eu droit au célèbre Bronco test. Venu de l'hémisphère sud, il sert principalement à mesure la vitesse maximale aérobie ou VMA. Pour beaucoup de joueurs, ce test est un enfer, sauf quand on s'appelle Beauden Barrett peut-être.