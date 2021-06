VIDEO. Barrett prouve une fois de plus qu'il est un extraterrestre au Bronco Test

Le demi d'ouverture ou arrière des All Blacks a terminé premier au Bronco Test, devant son frère Jordie. Machine !

Souvenez-vous. La stat' avait fait halluciner des millions de supporters. Elle avait surtout désespéré de nombreux rugbymen amateurs, habitués à souffrir lors du fameux Bronco Test. En mai 2020, juste après le premier confinement, Beauden Barrett avait ainsi exploser le record aux tests physiques des Blues en réalisant 4 minutes et 12 secondes...

Pour information, le Bronco Test consiste à effectuer des navettes jusqu'à plusieurs paliers positionnées à 20, 40 et 60 mètres. Le tout réalisé cinq fois.

Après 7 mois sans jouer, Beauden Barrett explose le record aux tests physiques !

Le confinement est loin, et Beauden Barrett sort d'une saison de Top League, avec les Suntory Sungoliath. Mais celui qui a également porté à deux reprises le maillot de Taranaki en Mitre10 Cup garde la forme. Sélectionné pour la tournée hivernale (hémisphère sud oblige) des All Blacks, le demi d'ouverture est une nouvelle fois arrivé en tête du célèbre test d'aérobie...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par All Blacks (@allblacks)

En 4:18 (on lui pardonne ces six secondes supplémentaires), le "roi du fitness" garde donc son trône, contesté par... son frère Jordie (4:24), arrivé en seconde position. Et c'est Damian McKenzie (4:28) qui arrive en 3e position.

Il semblerait aussi que Brodie Retallick - qui évolue en 2e ligne, faut-il le rappeler... - s'est mêlé aux 3/4 kiwis... Monstrueux, lui aussi !

