ALL BLACKS : avec quatre rookies et un nouveau capitaine pour la tournée d'été.

Quatre, c'est le nombre de petits nouveaux dans le groupe des All Blacks dévoilé ce lundi par Ian Foster. Les Kiwis défient cet été les Fidji et les Tonga, et seront menés - comme pressenti - par le vétéran de la 2e ligne, Sam Whitelock. Pour rappel, Sam Cane, l'habituel capitaine, est forfait.

Richie McCaw se mouille pour désigner le futur capitaine des All BlacksDéjà appelé mais jamais capé, George Bower est rejoint par Ethan de Groot, Ethan Blackadder (le fils de Todd), Finlay Christie et le jeune centre des Chiefs, Quinn Tupaea.

That moment when you’re named in the All Blacks for the first time. Congrats Quinn Tupaea 🙌 pic.twitter.com/uXtFeeiiLX