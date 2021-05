Richie McCaw se mouille pour désigner le futur capitaine des All Blacks.

L'ancienne légende des All Blacks a désigné le joueur susceptible, à ses yeux, de porter le brassard de capitaine.

Richie McCaw, Kieran Read, Sam Cane, et maintenant ? La question suscite le débat, au pays du long nuage blanc : qui sera le nouveau capitaine des All Blacks ? Depuis la fin du Mondial 2017, c'est Cane qui avait été désigné par le nouveau sélectionneur des Kiwis, Ian Foster. Las, le 3e ligne des Chiefs est blessé au niveau des pectoraux, et va manquer les tests estivaux, qui débutent le 3 juillet face aux Tonga.

Reste à désigner son remplaçant, donc.

Dans les colonnes de Stuff, le discret Richie McCaw ne s'est pas caché, faisant d'un de ses anciens lieutenants le candidat idéal :

Je ne veux pas en dire trop, et il y a évidemment quelques candidats, mais il n'y a pas de doute... Sam Whitelock, qui a déjà été capitaine, a fait du bon boulot au fil des ans. [...] Il y a d'autres gars qui pourraient y prétendre, mais je ne serais pas surpris qu'il soit l'homme de la situation. Il mène par l'exemple, les joueurs veulent le suivre. Il fait front chaque semaine.

Coéquipier de McCaw chez les Crusaders, comme en sélection nationale, le 2e ligne compte aujourd'hui 121 sélections, lui qui n'a jamais été tenté par une aventure en Europe, malgré ses 32 ans.

