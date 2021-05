Rugby. Tonga et Fidji, découvrez le nouveau programme de la tournée estivale des All Blacks

La Fédération Néo-zélandaise a dévoilé le nouveau programme de la tournée estivale des All Blacks. À l'affiche, une rencontre face au Tonga avant une alléchante double confrontation contre les Fidji.

Les All Blacks ont communiqué sur les dates et rencontres de leur prochaine tournée estivale. Pour rappel, la bande à Ian Foster devait initialement affronter les Fidji, avant une double confrontation face à l'Italie. Cependant et suite à la pandémie de Covid-19, la Squadra Azzura a décidé d'annuler sa tournée au pays du long nuage blanc, elle qui ne s'y est plus rendue depuis 12 ans et une défaite en 2009 (27-6). De ce fait, la Fédération Néo-Zélandaise s'est vu contrainte de s'adapter. Les champions du monde 2015 affronteront donc dans un premier temps les Tonga le 3 juillet à Auckland avant de se frotter aux coriaces Fidjiens, à deux reprises, les 10 et 17 juillet, respectivement à Dunedin et Hamilton.

''Nous sommes absolument ravis de pouvoir confirmer ce qui sera une fantastique série de matchs mettant en avant les All Blacks, les Māori All Blacks et nos voisins du Pacifique, Fidji, Tonga et Samoa (les Maori affronteront les Samoa). Nous sommes impatients d'accueillir les Flying Fijians en Nouvelle-Zélande pour ce qui sera une série de tests consécutifs'', a par ailleurs indiqué Mark Robinson, patron de la NZR. Pour rappel, la Nouvelle Zélande avait écrasé les Tonga en septembre 2019, à l'aube du mondial japonais. Face au Fidji, cela sera une double confrontation historique, les deux équipes ayant croisées le fer la dernière fois en 2011. Les présidents des Fédérations deux archipels se sont d'ailleurs félicités d'une telle opportunité : ''La Tonga Rugby Union est fière d'avoir l'opportunité de jouer contre les All Blacks. La connexion entre les deux pays est très forte et cette connexion est amplifiée par le rugby'', a déclaré Peter Harding tandis que côté fidjien, John O'Connor a tenu ''à remercier New Zealand Rugby et World Rugby pour leur soutien en nous donnant cette belle opportunité pour nos joueurs et de même, notre panel d'entraîneurs''. Et malgré une deuxième vague de Covid-19 qui secoue les Fidji, Vern Cotter a indiqué faire tout son possible pour que les joueurs évoluant à l'étranger puissent prendre part à cette tournée. Nouvelle-Zélande-Fidji, ou deux rencontres qui vont valoir leur pesant d'or.