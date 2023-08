XV DE FRANCE. Blessure, saison blanche... Voici pourquoi Arthur Vincent revient de très loin

C'est une des belles surprises du XV de France, Arthur Vincent sera bien de la partie pour la Coupe du monde en France ! Voyons voir le parcours tumultueux du centre montpelliérain.

Deux saisons chaotiques

C'était l'une des révélations des Bleus il y a trois ans, et pourtant, bien des galères se sont enchaînés pour Arthur Vincent. Titulaire indiscutable en 2020 et 2021 en équipe de France, et en club, le destin du Montpelliérain semblait tout tracé, à l'image d'un Romain Ntamack ou d'un Gael Fickou. Néanmoins, son destin bascula une première fois sur la pelouse de La Rochelle, le 2 octobre 2021, avec une première grave blessure au genou. S'en était suivi une (très) longue rééducation de huit mois !

Force de travail et d'abnégation, Vincent était revenu en fin de saison pour aider les siens à remporter le Brennus. Il avait d'ailleurs été titulaire à l'aile lors de la finale, et avait planté un essai. Cependant, la saison qui a suivi n'a pas été bien mieux sur le plan personnel, car dès la troisième journée, il se blesse à nouveau au genou, face à Brive. Le résultat est sans appel, le même genou qui avait été opéré s'est dérobé, c'est parti pour une saison blanche !

Un retour plein de promesses

Invité surprise de la liste des 42 joueurs pour la préparation à la Coupe du monde, le nom d'Arthur Vincent a surpris quelques personnes. Pour autant, la confiance du staff de l'équipe de France et du sélectionneur semble inébranlable, et les deux parties ont travaillé ensemble pour que le joueur soit en forme optimale cet été.

Onze mois après son dernier match de Top 14, c'est face à l'Écosse qu'Arthur Vincent a retrouvé le maillot du Coq, accompagné de ses coéquipiers qui l'ont chaleureusement applaudi lors de l'annonce de l'équipe. Ce dernier n'avait plus joué avec les Bleus depuis le 17 juillet 2021, soit un peu plus de deux ans en arrière.

Récompensé de sa bonne rentrée face au XV du Chardon, il retrouve alors une place de titulaire, associé à Jonathan Danty. Face aux Fidji, ce n'est pas un cadeau, car en face de lui se trouve Semi Radradra, un vrai client ! Nous connaissons déjà la valeur du joueur, mais sa performance le week-end dernier a sûrement convaincu le staff tricolore de sélectionner Vincent pour la compétition. Auteur d'un 100% en défense, il a été mis a rude épreuve avec de belles attaques placés, mais n'a jamais cédé une parcelle de la pelouse de la Beaujoire.

Le remplaçant idéal ?

Difficile de placer Arthur Vincent sur le banc des remplaçants, mais en plus de deux ans d'absence, de l'eau a coulé sous les ponts. Le tandem Danty / Fickou n'a pas cessé de performer, et les deux hommes se complètent désormais à la perfection. Il sera dur de bouger un des deux joueurs, mais sur le banc de touche, Vincent semble avoir le profil idéal.

Le natif de Mauguio est le type de joueur qui sait tout faire, avec ou sans ballon ! À l'aise techniquement, il est également un gros défenseur, et possède une fine lecture du jeu. En plus de cela, il peut évoluer au centre et à l'aile de l'attaque, un poste qu'il a déjà couvert plusieurs fois en club. Dans le système de jeu de Galthié, un élément aussi complet et polyvalent sera une vraie plus-value, et c'est pour cela que le champion du monde U20 mérite amplement sa place dans cette liste.

