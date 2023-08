Vos matchs de rugby Oyonnax/Toulouse et Clermont/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dernière journée de Top 14 avant la pause forcée due à la Coupe du monde de rugby. Après deux matchs, Paris domine les débats. Découvrez le programme tv.

À peine le temps de reprendre que le Top 14 va déjà être en pause. En effet, on jouera ce week-end la 3e journée de championnat. Et comme vous le savez, il n'y aura pas de matchs pendant la Coupe du monde. Ce n'est qu'au lendemain de la finale, soit le dimanche 29 octobre, que la saison reprendra.



Après deux journées, c'est le Stade Français qui domine les débats avec deux succès au compteur et huit points dans la besace. Les Parisiens sont allés battre l'USAP avant de dominer Oyonnax. Un calendrier favorable pour les Parisiens qui recevront le MHR ce samedi. Ils pourraient bien virer en tête avant cette pause forcée s'ils négocient bien cette réception.



Derrière eux, presque tous les clubs comptent au moins un succès, certains l'ont bonifié, ce qui leur permet d'avoir cinq points. Une seule formation est à la traine : Perpignan, avec déjà deux revers. Le déplacement au Racing 92 samedi pourrait encore plus compliquer les choses pour les Catalans.



Il sera également intéressant de suivre le déplacement du champion en titre toulousain sur la pelouse du promu Oyonnax dès 15h samedi. Ainsi que la venue des Rochelais au Michelin samedi soir. Un vrai test pour les deux formations avant la pause.



En Pro D2, les Grenoblois, qui doivent refaire le retard au classement en raison d'une sanction administrative, tenteront d'engranger des points sur la pelouse de Dax. Mais le promu dacquois aura à coeur de remporter sa première victoire de la saison devant son public.



Dans les autres rencontres, le BO recevra le SA XV une semaine après la fessée reçue face au VRDR, 55 à 0. Les supporters basques en attendent beaucoup plus de la part de leur équipe.



Pour l'heure, seules deux équipes sont encore invaincues : Provence Rugby et Vannes. Les Aixois ouvrent le bal de la 3e journée jeudi soir avec la réception de Nevers. Tandis que les Bretons iront à Aurillac vendredi.

TOP 14 - 3e JOURNÉE :

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE