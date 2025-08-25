COUPE DU MONDE. Les favorites assurent, l'Irlande confirme : les résultats de la J1
Les Bleues se sont imposées dans leur match d'ouverture face à l'Italie. © Crédit photo : screenshot youtube RugbyPassFrance
La France, l'Angleterre, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont tous gagné pour leur premier match de la Coupe du monde. Voici tous les résultats de cette J1.

Ce week-end débutait la Coupe du monde de rugby féminine 2025 et il y a eu peu de surprises au niveau des résultats. Quand l'Angleterre, le Canada et la Nouvelle-Zélande se sont largement imposés face à des adversaires bien inférieurs, la France a davantage eu du mal contre l'Italie, une équipe coriace et difficile à manœuvrer. Voici les résultats de cette première journée.

Poule A : l'Angleterre en mode rouleau-compresseur

Nation hôte de cette Coupe du monde, l'Angleterre ouvrait donc le bal vendredi soir et, sans trop de surprises, l'a fait aisément. Une large victoire (69-7) sur les États-Unis d'Ilona Maher et voilà les Red Roses parfaitement lancées dans leur mondial.

Dans l'autre rencontre de la poule, l'Australie a écrasé les Samoa (73-0). Après cette large victoire, la première place de la poule devrait se jouer entre l'Angleterre et l'Australie, à moins que les États-Unis ne créent la surprise face aux Wallabies.

XV DE FRANCE. ''Soulagement'' pour les Bleues : la défense oui, les essais pas encoreXV DE FRANCE. ''Soulagement'' pour les Bleues : la défense oui, les essais pas encore

Prochaines rencontres :

  • Angleterre - Samoa  (samedi 30 août)
  • Australie - USA (samedi 30 août)

VIDEO. Mêlée destructrice et défense de fer, le XV de France féminin se place pour les phases finales de la Coupe du mondeVIDEO. Mêlée destructrice et défense de fer, le XV de France féminin se place pour les phases finales de la Coupe du monde

Poule B : le Canada assure, l'Écosse surprend

Parmi les nations favorites de cette Coupe du monde, le Canada entrait en lice ce samedi et ne s'est pas loupé face aux Fidji (65-7). Dans l'autre match de la poule, l'Écosse a étonnamment surclassé le Pays de Galles (38-8), pourtant nation juste derrière elle au classement World Rugby et contre qui les dernières rencontres du Tournoi des 6 Nations étaient plutôt serrées, même si à l'avantage du XV du Chardon (20-18 en 2024, 24-21 en 2025).

Audience historique pour le XV de France féminin pour son premier match de Coupe du mondeAudience historique pour le XV de France féminin pour son premier match de Coupe du monde

Prochaines rencontres :

  • Canada - Pays de Galles (samedi 30 août)
  • Écosse - Fidji (samedi 30 août)

COUPE DU MONDE. Classement, duels, forme actuelle : où situer les Bleues parmi les meilleures ?COUPE DU MONDE. Classement, duels, forme actuelle : où situer les Bleues parmi les meilleures ?

Poule C : les Néo-zélandaises impériales, l'Irlande aussi

Clairement, la hiérarchie semble claire dans ce groupe après la première journée de compétition. L'Irlande a écrasé le Japon (42-14) et la Nouvelle-Zélande n'a laissé que des miettes à l'Espagne (54-8). La première place du groupe devrait donc se jouer entre les Black Ferns et les Irlandaises lors de la dernière journée de la phase de poule.

VIDEO. 6 essais en 22 minutes : l’exploit hallucinant de Julia Schell (Canada) à la Coupe du mondeVIDEO. 6 essais en 22 minutes : l’exploit hallucinant de Julia Schell (Canada) à la Coupe du monde

Prochaines rencontres :

  • Irlande - Espagne (dimanche 31 août)
  • Nouvelle-Zélande - Japon (dimanche 31 août)

Poule D : les Bleues se sortent du piège transalpin

La finale de cette poule avait lieu dès la première journée et c'est le XV de France qui en est sorti vainqueur contre l'Italie (24-0). Une première copie propre des Bleues qui se placent désormais comme favorites de la poule même s'il faudra se méfier de l'Afrique du Sud qui a écrasé le Brésil (66-6).

Audience historique pour le XV de France féminin pour son premier match de Coupe du mondeAudience historique pour le XV de France féminin pour son premier match de Coupe du monde

Prochaines rencontres : 

  • Italie - Afrique du Sud (dimanche 31 août)
  • France - Brésil (dimanche 31 août)

COUPE DU MONDE. France - Italie : victoire (presque) obligatoire pour viser TRÈS hautCOUPE DU MONDE. France - Italie : victoire (presque) obligatoire pour viser TRÈS haut

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
XV DE FRANCE. ''Soulagement'' pour les Bleues : la défense oui, les essais pas encore
Vidéos
VIDEO. 6 essais en 22 minutes : l’exploit hallucinant de Julia Schell (Canada) à la Coupe du monde
News
Audience historique pour le XV de France féminin pour son premier match de Coupe du monde
Vidéos
VIDEO. Mêlée destructrice et défense de fer, le XV de France féminin se place pour les phases finales de la Coupe du monde
Vidéos
VIDEO. 42 723 fans, 69 points, 1 démonstration : l’Angleterre lance (fort) sa Coupe du monde
News
COUPE DU MONDE. France - Italie : victoire (presque) obligatoire pour viser TRÈS haut
News
COUPE DU MONDE. Classement, duels, forme actuelle : où situer les Bleues parmi les meilleures ?
News
RUGBY. COUPE DU MONDE. France - Italie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
COUPE DU MONDE. ''Pour que mes enfants soient pris en charge'' : des joueuses obligées de financer leur mondial par une cagnotte
News
5 clichés tenaces sur le rugby féminin qui s'effondrent face à la réalité