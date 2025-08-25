XV DE FRANCE. ''Soulagement'' pour les Bleues : la défense oui, les essais pas encore

Face à l’Italie, le XV de France a fait le job. Mais la machine offensive est encore grippée. Les leaders montent au front pour que ça bouge avant les quarts.

Il y a les faits : une victoire nette (24-0) contre l’Italie, une défense hermétique, et une entame de Coupe du monde réussie. Mais à écouter Carla Arbez, Gabrielle Vernier ou David Ortiz, personne ne saute au plafond. "Soulagement" : le mot est revenu dans toutes les bouches. Pas d’euphorie, mais un peu d'air après la claque reçue en match de préparation face à l'Angleterre.

"On ne savait pas trop où on en était", reconnaît la Bordelaise Carla Arbez, titulaire à l’ouverture. "Le match contre l’Italie était un piège. Elles avaient les crocs. On est restées dans un cadre très fermé, pour ne pas se mettre en danger." Résultat : 30 minutes à 0-0, une tension palpable, un jeu bloqué. Heureusement, les avants ont pris le relais.

Une défense de fer comme fondation

C’est le vrai motif de satisfaction du staff. Aucune pénalité concédée sur les phases statiques, mêlée dominée, touche maîtrisée, et surtout : zéro point encaissé. Une défense solide, agressive, qui a permis de reprendre confiance dans les fondamentaux. "La défense, c’est notre ADN", martèle Marine Ménager. "Contre l’Angleterre, on s’était loupées. Là, on a remis les bases."

Gabrielle Vernier, élue joueuse du match, a mis tout le monde d’accord. 116 mètres ballon en main, neuf plaquages réussis, une activité XXL. "J’ai kiffé", sourit-elle. "J’avais envie de mettre de l’énergie partout." Un retour remarqué pour celle qui n’avait pas joué le match de préparation.

Une attaque encore bridée

Mais derrière cette solidité, la frustration offensive domine. Trop peu de ballons bien négociés, des cellules offensives étouffées par la montée italienne, une animation encore imprécise. "Personne n’a osé la passe de plus", admet Arbez. "C’était rassurant de rester dans le cadre. Mais maintenant, il faut qu’on score. Qu’on prenne du plaisir."

Même constat pour Vernier, qui a rapidement identifié le problème : "On jouait trop à plat. Elles montaient fort et on se jetait les ballons sur la tête." Un aveu lucide, mais pas alarmiste. Le groupe sait qu’il a deux matchs pour corriger le tir.

Rugby World Cup : 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝟐 !



🇫🇷🇧🇷 Rendez-vous dimanche à 17h45 sur @FranceTV pour le deuxième match des phases de poules de la #RWC2025 face au Brésil !

#FRABRE pic.twitter.com/xDQx6zZuC7 — France Rugby (@FranceRugby) August 25, 2025

Deux semaines pour monter en pression

Le staff en est conscient. Gaëlle Mignot l’a dit sans détour : "On est une équipe qui a besoin de rodage." Les automatismes doivent encore se mettre en place. Entre les retours (Neisen, Vernier), les jeunes intégrées récemment, et les changements tactiques, il reste des réglages. Mais la confiance est là.

Le programme est idéal pour se rôder : Brésil et Afrique du Sud lors des deux prochaines journées. "On a envie de jouer tous les deux jours", rigole Carla Arbez. Vernier aussi est impatiente : "Ces matchs soi-disant faciles sont parfaits pour continuer à grandir."

Mais attention à ne pas se piéger soi-même. Comme dit la Blagnacaise : "On a le don de se rendre les matchs compliqués."