VIDÉO. ''On a touché le fond !'' La Rochelle en plein doute après l'exploit fou de Vannes en Top 14

Pour la première fois de son histoire, le RC Vannes a gagné un match de Top 14 hors de ses bases en allant s’imposer à La Rochelle.

C’est un exploit que les supporters bretons auront en tête pendant longtemps. Ce samedi 30 novembre, Vannes s’est imposé à La Rochelle (14-23) et signe son premier succès loin de la Rabine en Top 14. Après un match sérieux, la Bretagne gagne.

Vannes, belle histoire du Top 14

Les supporters du RC Vannes ne devaient sûrement pas en croire leurs yeux. Victorieux du Stade Rochelais, ils se sont imposés grâce à la Botte de Maxime Lafage, auteur de 13 points au pied. Avant cela, Juan Bautista Pedemonte (35ᵉ) et Michael Ruru (52ᵉ) ont permis aux visiteurs de rester au contact des Maritimes.

Après la rencontre, les joueurs ont même voulu rapporter un souvenir de ce succès inoubliable pour certains. Les Bretons acteurs de la rencontre ont pu récupérer le maillot de leur match en guise de souvenir, au lieu de le remettre à l’intendant du club.

Après la rencontre, l’entraîneur des avants du RC Vannes Mathieu Cidre a souligné copieusement le travail de toute une équipe. “Quand le dernier du Top 14, le promu, vient gagner à La Rochelle, on peut le qualifier comme ça. Nous, on sait qu’on y a mis du contenu. On ne gagne pas à La Rochelle sur un coup de dés, sur le hasard. On a travaillé énormément sur la stratégie, en voulant éviter les rapports de force”, argue-t-il selon des propos relayés par Rugbyrama.

La Rochelle sur les mauvais rails

Qu’elle semble loin l’époque où, il y a environ une décennie, le Stade Rochelais était ce Petit Poucet qui arrachait des succès inespérés. Depuis sa dernière montée, à l’été 2014, les Maritimes sont devenus un cador du championnat, accumulant deux Coupes d’Europe à leur palmarès et échouant à deux reprises en finale de Top 14.

Aujourd’hui, le statut du Stade Rochelais a sérieusement été égratigné. Après un début de saison compliqué et plusieurs humiliations, la lourde défaite contre Bayonne (37-7) par exemple, le mécontentement est au menu. “Nous, on a touché le fond ! Quand tu fais ça, tu ne peux pas le retoucher”, confiait l’entraîneur Ronan O’Gara en conférence de presse après avoir félicité ses adversaires vannetais.

La semaine prochaine, La Rochelle quitte ses déboires du Top 14 pour aller vers la Champions Cup. Attendue comme une éclaircie, cette compétition permettra aux Maritimes de se déplacer sur la pelouse de Bath, avant de recevoir les Bristol Bears à Marcel-Deflandre. De son côté, le RC Vannes ira jouer en Géorgie, face aux Black Lions, avant d’accueillir les Cherry and White de Gloucester.

