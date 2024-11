TOP 14. Danty est-il vraiment prêt à jouer en 3e ligne avec le Stade Rochelais ? ''Peut-être pas''

Danty en 3ᵉ ligne face à Castres ? Dillyn Leyds revient avec humour sur cette option surprenante avant le déplacement de La Rochelle à Pierre Fabre.

Capitaine de La Rochelle pour la deuxième fois consécutive, Dillyn Leyds n’a pas perdu son sens de l’humour. À deux jours d’un déplacement périlleux à Castres en Top 14, l’ailier sud-africain s’est confié sur cette mission délicate en conférence de presse, tout en évoquant ses coéquipiers internationaux, notamment Jonathan Danty et Grégory Alldritt, avant le choc France-Argentine.

Lorsqu’on l’interroge sur le possible repositionnement de Jonathan Danty en troisième ligne, Leyds ne peut retenir un éclat de rire. "Oui, c’est peut-être une option. Il a dit qu’il était prêt, si on a besoin de lui. Mais il a fait une séance… enfin, même pas une séance, 10 ou 15 minutes avec les avants. Il est revenu avec une marque sur le tibia et il a dit : ‘peut-être pas’ (rires)."

Leyds insiste néanmoins sur la polyvalence de son coéquipier : "Il a dit qu’il était prêt. Mais on va voir." Une chose est sûre, ce repositionnement pourrait pimenter un peu plus ce week-end de rugby côté rochelais.

Un regard admiratif sur les Bleus

Fidèle spectateur, Leyds ne tarit pas d’éloges sur ses coéquipiers tricolores, notamment Paul Boudehent et Grégory Alldritt. "Paul, c’est une machine. Il plaque partout, il gratte, il marque… et même après le match, on dirait qu’il peut encore jouer 80 minutes."

Quant à Alldritt, Leyds est catégorique : "Pour moi, après Antoine Dupont, c’est Greg Alldritt le deuxième homme de l’équipe de France ! Il se donne à 100 % à tous les entraînements, tous les matchs."

Un déplacement périlleux à Castres

Mais après avoir suivi le choc France-Argentine, Leyds devra mener les Maritimes à Pierre-Fabre, un stade où il sait que l’accueil sera chaleureux… mais dans le mauvais sens du terme.

"Castres, c’est toujours un environnement hostile. Le stade va être plein, les supporters bruyants. Quand tu joues sur l’aile, ça gueule et tu es sifflé (rires)."

Malgré les deux dernières sorties compliquées à l’extérieur (défaites contre Bayonne et Montpellier), Leyds affiche sa détermination : "On doit essayer de garder le momentum qu’on a après le match contre le Stade Français. C’est un bon défi d’aller à Castres, pour faire quelque chose et gagner."